Başbakan Erdoğan'dan gündem değerlendirmesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun yakalanması ile ilgili olarak “Bundan sonraki süreç savcılık sürecidir. Yargıyı takip edeceğiz. Temennim odur ki adaletin yerini bulması hususunda önemli bir adım atılmış olur ve adalet yerini bulur“ dedi.



İstanbul Kongre Merkezi’nin açılışının ardından basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını yanıtlayan Erdoğan, Cem Garipoğlu’nun teslim olmasıyla ilgili bir soru üzerine, İstanbul Valisi Muammer Güler ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın detaylı açıklamayı yaptığını, kendisinin bu açıklama üzerine yeni bir açıklama yapmasına gerek olmadığını söyledi.



Kendilerinin başından itibaren 'Sabırla bizi izleyin' dediklerini hatırlatan Erdoğan, bu süreç içerisinde İçişleri Bakanı Beşir Atalay başta olmak üzere, İstanbul Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili tüm birimlerin yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi.



' Hepimizin yüreğini dağlayan olaydır '



Erdoğan, bu konuyu uluslararası arenaya taşıdıklarını ve şüphelinin kırmızı bültenle aranır hale geldiğini de belirterek, şöyle konuştu: 'Bunun dışında psikolojik, sosyolojik boyutu neleri gerektiriyorsa bunlar bu arada yapıldı. Ve hiçbir zaman bu iş rafa kaldırılmadı. Sorumluluk mevkiinde olan bizler için bunları sonuna kadar takip etmek bizim asli görevimiz. Başka beklentiler içinde olanlar olayı başka yerlere çekmenin gayreti içinde oldular. Şu anda arkadaşlarımız şüpheliyi teslim aldılar. Bundan sonraki süreç savcılık sürecidir. Yargıyı takip edeceğiz. Temennim odur ki adaletin yerini bulması hususunda önemli bir adım atılmış olur ve adalet de yerini bulur. Çünkü bu hepimizin ciğerini, yüreğini dağlayan bir olaydır. Hele hele anneler, babalar olarak bizleri derinden yaralayan bir olaydır. Çıkarılması gereken çok dersler var. Toplumumuzun, milletimizin duyarlılığı bu sürece ciddi katkılarda bulunmuştur. Bu duyarlılığın her konuda aynı şekilde devamını temenni ediyorum. Tüm emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum.'



Erdoğan basın mensuplarının yakalamanın uzun sürdüğünü hatırlatması üzerine Erdoğan 'Dünyada çok örnekleri var. 197 günden daha da uzayan ve hala neticesini alamadığımız faili meçhuller de var. Ama 32 saatte neticesini aldığımız olaylar da var. Biliyorsunuz Hrant Dink olayında 32 saatte netice aldık. Amerika’sı, Rusya’sı, Avrupa Ülkeleri'nin her birinde buna benzer olaylar var. Hemen netice alınır diye bir şey yok' dedi.



' Bastonla yürüme niyetinde değiliz'



Basın mensuplarının 'Ali Babacan dün açıkladı. Önümüzdeki sene yüzde 3,5’luk büyüme hedefliyoruz dedi. Ama piyasa bu büyüme, IMF’den gelecek paraya bağlı deniyor. Neler diyorsunuz bu konuda?' şeklindeki sorusuna Erdoğan 'Biz bu büyüme hedeflerimizi IMF’den gelecek paraya göre hesaplamadık. Bizim mevcut durumumuza göre bunlar hesaplanmıştır. Tüm bu orta vadeli program çalışmalarımızı buna göre yaptık. Ve arkadaşlarımızın hassasiyetleri benimle yapmış oldukları çalışmalarda da bunu özellikle vurguladık. Kendilerine de onu söyledim. Biz IMF’den gelecek yardıma göre değil kendi gücümüze göre kendi imkanımıza göre neredeyiz, nereye ulaşacağız. Bu 3 yıllık programı buna göre yapacağız dedik ve buna göre yaptık. Yani ayaklarımızın üzerinde durmanın gayretinde değiliz. Biz bastonla yürüme niyetinde değiliz. Ekonomimizi bu şekilde sağlam ayaklar üzerinde yürütelim istiyoruz ve adımlarımızı da buna göre atıyoruz” diye konuştu.



'Gerekirse DTP'li vekillerle görüşülür'



Basın mensuplarının Erdoğan’a, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmesini hatırlatarak DTP’lilerin de Kuzey Irak’a gittiği ve onlarla görüşüp görüşmeyeceğini sormaları üzerine Erdoğan

'Gerekirse yaparız. Şu anda bakanım zaten kendileri ile görüşmeleri yaptı. Kendilerinin bu konularda düşüncelerini aldı. Bundan sonraki süreçte içerde ve dışarıda ve dışarıda da sadece komşu ülkeler Irak, Suriye, İran değil, Avrupa ülkeleri de bizim bu demokratik açılım sürecimize destek olmaları gerekir. Onlarla da bunları konuşuyoruz. Hatta bu gün Fransa parlamento başkanı ile de bu konuları görüştüm. Bundan sonraki süreçte de gerek Avrupa birliği sürecinden başmüzakereci olarak sorumlu olarak o çalışmalarını yapıyor. Dışişleri bakanım aynı şekilde yapıyor. Biz dışardan da bu işi kuşatmak durumundayız ki başta terör sorunu olmak üzere diğer sorun alanlarımızı daraltalım ve bunları inşallah başarı ile bu sorunların üstesinden gelelimö dedi. Erdoğan ’AK Parti Genel başkanı ile mi Başbakan sıfatı ile mi görüşeceksiniz’ sorusu üzerine 'Belki ben görüşürüm. Belki bakan arkadaşlarım görüşür belki grup başkanlarım görüşür.' dedi.