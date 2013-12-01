Başbakan Erdoğan'dan Emre Uslu'ya 50 bin TL'lik tazminat davası

Başbakan Tayyip Erdoğan, dershanelerin özel okullara dönüştürülmesini konu alan "Toptan Kapatın" başlıklı yazıda, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle, yazar Emre Uslu ve Taraf gazetesine 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , dershanelerin özel okullara dönüştürülmesini konu alan "Toptan Kapatın" başlıklı yazıda, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle, yazar Emre Uslu ve Taraf gazetesine 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatları Ali Özkaya ve Muammer Cemaloğlu tarafından açılan davanın dilekçesinde, Uslu'nun, 21 Kasım 2013'deki köşe yazısına yer verildi.

Uslu'nun, söz konusu yazısında, "Çakal, ahlaksız, yalancı, hain, perde önünde farklı, perde arkasında farklı" gibi ifadeler kullandığı belirtilen dilekçede, "Davalı, bu ağır ifadeleri sarf etmeden de etkin bir yazı yazabilir ve basına hizmet etme amacını gerçekleştirebilirdi. Ne var ki davalının amacı bu değildir. Amacı en ağır biçimde müvekkilimize hakaret etmektir" ifadesi kullanıldı.

Yazıyla sadece Başbakan Erdoğan'ın değil, basın ve toplumun da zarar gördüğü savunulan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Dava konusu yayınla, Başbakan Erdoğan'ın kişilik haklarına ve manevi şahsiyetine açıkça bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Basın özgürlüğü ve eleştiri hakkı hiçbir zaman için uluslararası metinlerle, anayasayla ve yasalarla güvence altına alınan kişilerin şeref ve haysiyetinin ihlali aracı olarak kullanılamaz."

Dilekçede, Uslu ve Taraf gazetesinden 50 bin lira manevi tazminat talep edildi.

Öte yandan, söz konusu yazıyla ilgili Uslu hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna gönderilmek üzere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrıca suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusu dilekçesinde, "hakaret" suçunu işlediği iddia edilen Uslu hakkında, kamu davası açılması talep edildi.