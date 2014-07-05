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Başbakan Erdoğan'dan Emine Erdoğan’a 36 gül

Başbakan Erdoğan evliliklerinin 36. yıldönümleri nedeniyle eşi Emine Erdoğan’a buketi takdim etti

05 Temmuz 2014 11:11

Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tayyip Erdoğan, evliliklerinin 36. yıldönümü nedeniyle Emine Erdoğan'a 36 adet gonca gülden oluşan buket verdi. Emine Erdoğan’ın, beklenmedik sürpriz karşısında oldukça mutlu olduğu gözlendi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Programda bir konuşma yapan Başbakan Erdoğan’a, konuşmasının ardından Kadıköy İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Bilal Şener tarafından hediye verildi.

Tam bu sırada programın sunucusu Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ı sahneye davet etti. Ardından da Başbakan Erdoğan’a 36 gonca gülden oluşan buket verdi. Başbakan Erdoğan da, evliliklerinin 36. yıldönümleri nedeniyle eşi Emine Erdoğan’a buketi takdim etti.

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