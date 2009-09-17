Başbakan Erdoğan'dan Cem Garipoğlu açıklaması

Başbakan Erdoğan, Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun teslim olmasıyla ilgili açıklama yaptı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nin açılışının ardından basın mensuplarının çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.Erdoğan, Cem Garipoğlu'nun teslim olmasıyla ilgili bir soru üzerine, İstanbul Valisi Muammer Güler ve Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın detaylı açıklamayı yaptığını, kendisinin bu açıklama üzerine yeni bir açıklama yapmasına gerek olmadığını söyledi.

Kendilerinin başından itibaren ''Sabırla bizi izleyin'' dediklerini hatırlatan Erdoğan, bu süreç içerisinde İçişleri Bakanı Beşir Atalay başta olmak üzere, İstanbul Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili tüm birimlerin yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi. Erdoğan, bu konuyu uluslararası arenaya taşıdıklarını ve şüphelinin kırmızı bültenle aranır hale geldiğini de belirterek, şöyle konuştu:

Hepimizin yüreğini, ciğerini dağlayan bir olay



''Bunun dışında psikolojik, sosyolojik boyutu neleri gerektiriyorsa bunlar bu arada yapıldı. Ve hiçbir zaman bu iş rafa kaldırılmadı. Çünkü rafa kaldırılacak bir olay değildi. Sorumluluk mevkinde olan bizler için bunları sonuna kadar takip etmek bizim asli görevimiz. Başka beklentiler içinde olanlar olayı başka yerlere çekmenin gayreti içinde oldular. Şu anda arkadaşlarımız şüpheliyi teslim aldılar. Bundan sonraki süreç savcılık sürecidir. Yargıyı takip edeceğiz. Temennim odur ki adaletin yerini bulması hususunda önemli bir adım atılmış olur ve adalet de yerini bulur. Çünkü bu hepimizin ciğerini, yüreğini dağlayan bir olaydır. Hele hele anneler, babalar olarak bizleri derinden yaralayan bir olaydır. Çıkarılması gereken çok dersler var. Toplumumuzun, milletimizin duyarlılığı bu sürece ciddi katkılarda bulunmuştur. Bu duyarlılığın her konuda aynı şekilde devamını temenni ediyorum. Tüm emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum. ''