Başbakan Erdoğan'dan 'başörtülüye sınavsız memuriyet' vetosu

Başbakan Tayyip Erdoğan, 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle üniversiteden atılanların KPSS'ye girmeksizin kamuda işe girebilmelerine imkân tanınması önerisine, "Sınavsız olmaz" dedi.

Erdoğan, dün partisinin grup toplantısının ardından Meclis’teki makamında bazı bakanlar, grup başkanvekilleri ve milletvekilleriyle görüştü. Edinilen bilgiye göre görüşmede Meclis’in çalışma takvimi, Genel Kurul’da geçen hafta AKP'li milletvekillerinin devamsızlığı nedeniyle yaşanan sıkıntılar ve torba kanun tasarısı üzerinde yapılan çalışmalar ele alındı.

Devamsızlıkları sordu

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, yargı paketinin Genel Kurul’daki geçen haftaki görüşmelerinde muhalefetin karar yeter sayısı ve yoklama taleplerinin karşılanmasında sıkıntı yaşanmış, bazı basın organlarında bu tablonun AKP'li milletvekillerinin parti teşkilatlarında yaşanan görevden almalara yönelik tepkiden kaynaklandığını, vekillerin tepki nedeniyle Genel Kurul’a gelmedikleri yorumları yer almıştı. Erdoğan, görüşmede kurmaylarına Genel Kurul’da geçen hafta yaşanan sıkıntının neden kaynaklandığını sordu.

Son söz Erdoğan'dan

Görüşmede 28 Şubat sürecinde, “başörtüsü” nedeniyle üniversiteden atılanların mağduriyetlerini gidermeye yönelik olarak, madencilerin özlük hakları ve taşeron sistemiyle ilgili önemli düzenlemelerin yanı sıra kamu alacaklarıyla ilgili kapsamlı af düzenlemeleri içeren torba kanununa bir madde monte edilmesine yönelik önerge de değerlendirildi.

Ak Partili milletvekillerince hazırlanan önerge ile 28 Şubat sürecinde kıyafeti nedeniyle üniversiteden atılanlardan öğrenci affıyla okullarına geri dönüp mezun olanların yaş sınırına takılmaksızın ve KPSS şartı aranmaksızın kamuda işe girebilmelerinin önü açılıyordu. Grup yöneticilerinin ağırlıklı bölümünce, “eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur” denilerek sıcak bakılmayan düzenleme konusunda son söz Erdoğan’a bırakıldı. Erdoğan ise yaklaşık 100-150 kişiyi kapsayacak bu düzenlemeye, “Sınavsız olmaz. Onlar da sınava girsinler” dedi.