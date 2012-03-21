Başbakan Erdoğan'dan Akkuyu talimatı: Geciktirmeyin

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgede, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyonun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sağlanacağı bildirildi.

Rusya ile 12 Mayıs 2010'da, "Akkuyu'da Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma' imzalandığı anımsatılan genelgede, "Söz konusu hükümetler arası anlaşma ile gerçekleştirilmesi öngörülen Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sağlanacaktır. Projenin gecikmeye mahal vermeden zamanında tamamlanabilmesi için, kamu kurum ve kuruluşlarımızca her türlü iş ve işlemler ivedilikle sonuçlandırılacaktır'' denildi.



