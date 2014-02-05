Başbakan Erdoğan'a 'kurallı piyasa ekonomisi' sorusu

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, yüksek kur ve yüksek faizin ekonomide yaratabileceği tahribatlara karşı ne gibi önlemler almayı düşündüklerini sordu. Türeli, “Kamuoyuna da yansıyan ‘kurallı piyasa ekonomisi’ ile ne kastedilmektedir” dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli, konuya ilişkin olarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi verdi. Önergede, piyasalarda son haftalarda ortaya çıkan aşırı dalgalanmanın, bir bütün olarak ekonominin geleceği üzerindeki kaygıları artırdığına dikkat çeken Türeli, şöyle devam etti:

“Küresel koşulların gelişmekte olan ülkeler lehine bozulduğu bir ortamda, içeride uygulanan yanlış politikalar ve ekonomik kurumların doğru zamanda doğru adımları atma becerisini gösterememesi güven ve itibar kaybına neden olmuştur. Bu da piyasalara döviz kurlarında aşırı oynaklık ve faiz oranlarının yükselmesi şeklinde yansımıştır. Merkez Bankasının yüklü miktarda döviz satması ve borç verme faizini çift haneye yükseltmesi de piyasaların ateşini söndürmeye yetmemiştir. Son haftalarda ağırlığını daha yoğun hissettiren olumsuz gelişmelerin ilk habercisi enflasyon olmuştur. Ocak ayı enflasyon oranları son 11 yıllık dönemin en kötü performansına işaret etmektedir.”

İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kur, faiz ve enflasyondaki yükselmenin toplumun değişik kesimleri üzerinde olumsuz yansımalarının olacağını, ekonominin bütünü üzerinde de, yatırım, üretim ve istihdamda daralma, dolayısıyla büyümede yavaşlama şeklinde bir sonuç doğurmasının güçlü olasılık olduğunu vurguladıktan sonra, Başbakan Erdoğan’a şu soruları yöneltti:

“- Yüksek kur ve yüksek faizin ekonomide yaratabileceği tahribatlara karşı ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz?

- Kamuoyuna da yansıyan “kurallı piyasa ekonomisi” ile ne kastedilmektedir?

- Yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde ne tür adımlar atmayı planlıyorsunuz?

- Sanayicilerin, küçük ve orta ölçekli işletmecilerin ve ihracatçıların, “istikrarlı ve öngörülebilir kur” taleplerini nasıl karşılıyorsunuz?

- Yüksek kur ve özellikle yüksek faizin iç talepte yavaşlamaya neden olacağını düşünüyor musunuz?

- Yurtiçi talebin yavaşlamasıyla vergi gelirlerinde ortaya çıkabilecek kayıpların nasıl telafi edilmesi planlanıyor?

- Yatırımlar ve üretimin olumsuz etkileneceği beklentilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Kur ve faizlerdeki yükselmenin istihdam üzerinde olumsuz yansıması olacağını düşünmüyor musunuz?

- Büyüme hızında yavaşlama öngörüyor musunuz?”