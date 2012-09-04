Başbakan Erdoğan'a 'jetli tehdit' mercek altında

Savcılık, bir F-4 savaş uçağının 8 yıl önce Ankara'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın evi yakınındaki Aksa Camii'nin minaresine temas etmesi olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı bir F-4 savaş uçağının, 27 Ekim 2004 tarihinde, Ankara Keçiören Subayevleri Mahallesi’ndeki bir caminin minaresine temas etme olaynın peşine düştü.

Vatan gazetesinden Murat Çevik'in haberine göre, askeri soruşturmanın sonunda kayıtlara ‘istem dışı bir temas, yani bir kaza’ olarak geçen olay, kısa süre önce adli soruşturma konusu oldu.

Askeri jetin teması sonucu, minarenin alemi (minarenin tepesindeki metal ay - yıldız) kırılmış ve parçaları caminin avlusuna düşmüş ve olay o günlerde çokça tartışılmıştı.

Savcılığın yeni bir soruşturma başlattığı haberini, Genelkurmay Başkanlığı da teyit etti. Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığı, Genelkurmay Adli Müşavirliği ile görüştükten sonra haberi doğruladı.

Genelkurmay Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre; Ankara Cumhuriyet Savcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan, 27 Ekim 2004 tarihinde yaşanan, ‘bir F-4 savaş uçağının Ankara ’daki Aksa Camii’nin minaresine temas etmesi’ olayı ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri istedi.

Savcılığın bu talebi üzerine, Hava Kuvvetleri’nin arşivinde yer alan olayla ilgili yazılı ve görsel evrakın tümü, Genelkurmay Adli Müşavirliği tarafından ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na iletildi.