Başbakan Erdoğan'a 'ÇİP'li koruma!

T24 - Mısır, Tunus ve Libya ziyaretinde yüksek koruma sağlanan Başbakan Erdoğan'ı MİT ve Genelkurmay uydudan izleyecek. Uyduyla takip edilecek olan Erdoğan, Tahrir’de bulunduğu sürece jetler havada bekleyecek.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır, Tunus ve Libya’yı kapsayan 3 günlük tarihi ziyareti bugün başlıyor. Başbakan Erdoğan, Genelkurmay’ın alacağı siber önlemler çerçevesinde ABD Başkanı Barak Obama’dan 10 kat daha iyi korunacak. “Arap baharı” sırasında değişimin ve halkın taleplerinin önemine dikkat çeken Başbakan Erdoğan bu gece Mısır’da olacak. 13 Eylül’de Tahrir Meydanı’nı da ziyaret edecek olan Erdoğan, burada yürüyecek. Erdoğan’ın kalabalığa hitap edip etmeyeceği ise henüz belli olmadı.





Kemerde çip



Başbakan Erdoğan için müthiş koruma önlemleri uygulanacak. Pantolon kemerine çip takılacak Başbakan Erdoğan uyduyla takip edilecek. Başbakan’a Ortadoğu gezisinde eşlik eden 200 korumada da bu çiplerden olacak.



Genelkurmay Harekât Başkanlığı Erdoğan’ın her adımını izlerken korumalarına detaylı bilgi aktaracak. Başbakan’ın gezisi boyunca oluşturulanmasanın başında bir korgeneral hazır bulunacak. Gelişmeler Genelkurmay ikinci başkanı aracılığıyla doğrudan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’e iletilecek.





Jetler havada olacak



Başta Diyarbakır olmak üzere Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in emriyle 3 ana jet üssündeki savaş uçakları ‘acil’müdahale için hazır bekletilecek. Tüm pilotların izinleri kaldırılacak. Yakın korumalara 10 keskin nişancı eşlik edecek. Başbakan’ın konuşmasının başlamasıyla beraber jetler hava sahamızın son sınırlarında sortilere başlayacak.



Başbakan Erdoğan toplu programlarını bitirene dek jetler havada olacak. Akdeniz’de ise ağır müdahale gemileri de bu plana eşlik edecek. Hava Kuvvetleri Komutanı Mehmet Erten ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Murat Bilgel plan kapsamında bilgilendirildi.





Devrimin genç liderleriyle buluşacak



Başbakan Erdoğan, Mısır’da Yüksek Askeri Konsey Başkanı ve Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi ve Başbakan İsam Şeref ile görüşecek. Başbakan Erdoğan ile Mısır Başbakanı İsam Şeref tarafından, Türkiye ve Mısır arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi tesisine ilişkin Ortak Siyasi Bildirge’nin ve bu çerçevede ekonomi, ticaret, eğitim, kültür, basın ile karşılıklı yatırımların teşviki alanlarında bir dizi anlaşmanın imzalanması da öngörülüyor.





Sivil örgütlerle görüşme



Arap Ligi Genel Sekreteri Nebil El Arabi ile görüşmesi ve Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı’nda konuşma yapması beklenen Erdoğan, Kahire’de Mısır’ın önde gelen siyasi parti liderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Tahrir devriminin genç liderleri ve Mısır’da yatırımı bulunan Türk müteşebbisleri ile de bir araya gelecek. Erdoğan, 14 Eylül’de Tunus’a, 15 Eylül’de Libya’ya geçecek.





280 işadamıyla birlikte gidiyor



Erdoğan’a gezisinde üst düzey bürokratlar, işadamları ve gazetecilerden oluşan heyet eşlik edecek. Heyette oda ve borsa başkanlarının yanı sıra 280 işadamı bulunuyor.





Kahraman karşılaması



Tahrir Meydanı’nda defalarca milyonluk gösteri düzenleyen ve bunda başarılı olan Kifaye, 6 Nisan, Milli Değişim Hareketi ve Müslüman Kardeşler gençlik kolları gibi sayıları yüzlere yaklaşan kuruluş “Kahraman Erdoğan için 12 Eylül’de Kahire Havaalanı’nda milyonluk karşılama” şeklinde kullanılan başlıklarla kampanyalar başlattı. Sosyal medyada yüz binlerce kişi Erdoğan’ı karşılamak için havaalanına gideceğini açıkladı.





