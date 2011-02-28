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Başbakan Erdoğan'a çarşaf fırlattı!

Vatandaş "mağduriyetimize çözüm bulun" diyerek elindeki beyaz çarşafı kürsüye fırlattı...

28 Şubat 2011 02:00

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 'Düsseldorf Buluşması'ndaki konuşması sırasında daha önce bazı sermaye grupları tarafından mağdur edildiğini iddia eden bir vatandaş "mağduriyetimize çözüm bulun" diyerek elindeki beyaz çarşafı kürsüye fırlattı.

Başbakan Erdoğan'ın konuşması esnasında yerinden fırlayarak elindeki çarşafı fırlatan protestocu Hanefi Doğan, korumalar tarafından karga tulumda salondan dışarı çıkarıldı.

'Başbakan'a çarşaflı protesto' video için tıklayınız...

Başbakan Erdoğan protesto sırasında konuşmasını kesmeden devam ederken Doğan'ın fırlattığı kürsü önüne düşen çarşaf da görevliler tarafında alındı.


 

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