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Dünya

BAŞBAKAN ERDOĞAN'A BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ LEFKOŞA (A.A)

20 Temmuz 2011 00:19

-BAŞBAKAN ERDOĞAN'A BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ LEFKOŞA (A.A) - 19.07.2011 - KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında Girne Boğaz Şehitliği ile Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.  Törenlere KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile diğer yetkililer katıldı. Törenlerde anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayraklar çekildi ve özel defterler imzalandı.  Başbakan Erdoğan, Girne Boğaz Şehitliği'ndeki törenin ardından şehitliği gezerek şehit mezarlarına karanfil bıraktı.  Bu arada Atatürk Anıtı çevresinde toplanan kalabalık Başbakan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Ellerinde Türk ve KKTC bayraklarıyla ''Baba'', ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' sloganları atan kalabalığı Başbakan Erdoğan yanlarına giderek selamladı. 

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