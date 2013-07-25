'Başbakan Erdoğan'a beddua' gözaltısı

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Burcu Kara ve teşkilatta görevli 2 üyenin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. CHP'lilerin, "konvoyunun geçtiği esnada Başbakan Erdoğan'a hakaret ettikleri" gerekçesiyle gözaltına alındıkları ifade ediliyor. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Burcu Kara da "Hakaret ettiğimiz iddiasıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tutuluyoruz" dedi.

'Bizi korumalar gözaltına aldı'



Fatih Yağmur'un radikal.com.tr'de yer alan haberine göre Kara, Beşiktaş'ta bulundukları esnada yanlarından Başbakan Erdoğan'a ait araç konvoyunun geçtiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Arkadaşlar kendi aralarında şakalaşmış. Başbakan da bunu kendi üzerine alınmış. Korumalar koşturmaya başladı peşimizden ve 'Başbakan'a hakaret etmek suç' dediler. Güya biz el kaldırmışız, küfretmişiz. Başbakan'ın korumaları bizim Başbakan'a 'Allah belanı versin' dediğimizi öne sürdü. Sonrasında bizi götürdüler. Biz ne olduğunu bile anlamadık. Arkadaşımızı aldıklarında tepki gösterdik diye bizi de aldılar. Şu an Beşiktaş İlçe Emniyeti'ndeyiz. Telefonumuzu almadılar ama görüşme yapmamıza kızıyorlar. Bize ne yapacaksınız dediğimizde ise ne yapılacağını bilmediklerini ifade ediyorlar."

Eminyet: Başbakan'a hakaret ettiler

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre ise CHP'li grup içerisinde yer alanlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'a hakaret ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Bir Emniyet yetkilisi, gözaltına alınanların şu anda kimlik tespitinin yapıldığını daha sonra gelecek talimata göre şahısların savcılığa sevk edileceğini belirtti. Emniyet yetkilisi, Başbakan'a hakareti, Başbakan'ın korumalarının duyduğunu söyledi.