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Başbakan Erdoğan'a ayakkabı fırlatıldı

İspanya'da Kültürlerarası Sevilla NODO Ödülü'nü alan Başbakan Erdoğan'a, tören sonrasında ayakkabı fırlattıldı.

23 Şubat 2010 02:00

T24İspanya'da Kültürlerarası Sevilla NODO Ödülü'nü alan Başbakan Erdoğan'a, tören sonrasında ayakkabı fırlatıldı.

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Törenin ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte Sevilla belediye binasından ayrılışı sırasında Erdoğan'a, korumaları aşan Suriye uyruklu bir kişi 'Yaşasın Kürdistan' diye bağırarak ayakkabı attı.

Ayakkabı, Erdoğan'a isabet etmezken, Başbakan'ın hemen arkasındaki korumaya denk geldi.

Eylemi gerçekleştiren kişi herhangi bir olay daha yaşanmadan korumalar tarafından etkisiz hale getirildi.


1989 doğumlu, Suriye uyruklu

Bu kişinin 1989 doğumlu ve Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Aşırı alkollü şekilde olay çıkartmasından dolayı aralık ayında İspanyol makamlar tarafından pasaportuna el konulduğu bildirilen kişinin, olay esnasında da aşırı alkollü olduğu ifade edildi.


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