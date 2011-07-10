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Başbakan Erdoğan'a altın kemer takıldı!

650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Edirne'ye gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi tarafından altın kemer tak

10 Temmuz 2011 03:00

T24 - 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek üzere Edirne'ye gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi tarafından altın kemer takıldı. 

Edirne'de, vatandaşların yağlı güreşlere büyük ilgi gösterdiği gözlerden kaçmadı. Güreşleri izlemek üzere Sarayiçi Er Meydanı'na gelen Erdoğan'a güreş severler alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu.



Daha sonra sunucu tarafından, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 defa başpehlivanlığı kazanan pehlivanın altın kemerin ebedi sahibi olduğu hatırlatılarak, üst üste 3. defa seçimleri kazanarak, başbakan olduğu için Erdoğan'a Sedefçi tarafından altın kemer takılacağını anons etti.

Daha sonra altın kemer Sedefçi, tarafından Erdoğan'a takıldı.

Güreşler sırasında Kırkpınar'ın Başcazgırı Şükrü Kayabaş'ın Başbakanı övücü manisi de alkış aldı.  



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