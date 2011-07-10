Başbakan Erdoğan'a altın kemer takıldı!

T24

Edirne'de, vatandaşların yağlı güreşlere büyük ilgi gösterdiği gözlerden kaçmadı. Güreşleri izlemek üzere Sarayiçi Er Meydanı'na gelen Erdoğan'a güreş severler alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu.Daha sonra sunucu tarafından, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 defa başpehlivanlığı kazanan pehlivanın altın kemerin ebedi sahibi olduğu hatırlatılarak, üst üste 3. defa seçimleri kazanarak, başbakan olduğu için Erdoğan'a Sedefçi tarafından altın kemer takılacağını anons etti.Daha sonra altın kemer Sedefçi, tarafından Erdoğan'a takıldı.Güreşler sırasında Kırkpınar'ın Başcazgırı Şükrü Kayabaş'ın Başbakanı övücü manisi de alkış aldı.