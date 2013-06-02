Başbakan Erdoğan'a 3 trilyon dolarlık söz

TİM, 20. Olağan Genel Kurulu'nda 10 yılda 3 trilyon dolarlık ihracat sözü verdi. TİM'in bir başka sözü de 10 yılda dünya çapında 10 marka yaratmak oldu. Toplantıya katılan Başbakan Erdoğan, “10 yılda 3 kat artış olacağına inanıyorum. Siz bunu yaparsınız, bunu biliyorum” dedi.

Habertürk'ün haberine göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 20. Genel Kurulu'nda, ihracatçılar geleceğe dönük iddialı hedefler açıkladı. 2012 yılı başarılı ihracatçılarının da ödüllendirildiği genel kurulda konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, önümüzdeki 10 yılda Türkiye'ye 3 trilyon dolar döviz kazandıracaklarını söyledi. Geleceğe odaklanarken geçmişi de unutmadıklarını kaydeden Büyükekşi, “90’lı yıllar her açıdan Türkiye için kayıp yıllar oldu” ifadesini kullandı. Türkiye’nin yıllık ihracatının 1990’lı yıllarda 15 milyar dolar civarında olduğunu, kişi başına ihracatın ise yıllık sadece 250 dolar seviyesinde olduğunu belirten TİM Başkanı Büyükekşi, “Türkiye, 1990’lı yıllarda 1 yılda yaptığı ihracatı 2000’li yılların sonunda bir ayda yapabilen bir konuma yükseldi. Bu başarılı tablo karşısında kişi başına ihracat da 8.5 kat artarak 250 dolardan 2.100 dolarlara ulaştı” dedi.

1 trilyon $ geldi

Türkiye’nin ihracatçıları olarak 2002-2012 döneminde dünyanın 242 ülke ve gümrük bölgesine mal satarak son 10 yılda toplamda 1 trilyon dolarlık ihracat yaptıklarını ifade eden TİM Başkanı Büyükekşi, “İhracatçılar olarak önümüzdeki 10 yılda ülkemize 3 trilyon dolarlık döviz kazandırmayı hedefliyoruz” dedi. Büyükekşi hedeflerini şöyle açıkladı: “Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılı için devasa hedeflerimiz var. İhracat 500 milyar dolara, milli gelir 2 trilyon dolara, kişi başına gelir 25 bin dolara, kişi başına ihracat 6.250 dolara, şu anda 17 olan 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayısı 25’e, bugün 12 olan 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan firma sayısı 50’ye yükselecek. 10 yılda 10 dünya markası yaratacağız.”