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Başbakan Erdoğan: Yapayalnız kalırlar

Başbakan Erdoğan, İsrail özür dileyene kadar görüşmelerin durdurulduğunu ve anlaşmaların yenilenmeyeceğini açıkladı.

14 Ocak 2011 02:00

T24 - Başbakan Erdoğan, İsrail özür dileyene kadar görüşmelerin durdurulduğunu ve anlaşmaların yenilenmeyeceğini açıkladı. Erdoğan ‘Kaybeden onlar olur. Türkiye’den sonra kimse onlarla masaya oturmaz’ dedi

İsrail ve Türkiye arasında ilişkiler yine gerildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam El Cezire kanalına verdiği röportajda İsrail hükümeti ve kabinenin tartışmalı Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Katar’dan yayın yapan El Cezire televizyonunun “Bila Hudud” (Sınırsız) adlı programında Başbakan Erdoğan, Lieberman’ın  İsrail’in “başına bela” olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, “Türkiye’ye küstah ifadesini yakıştıran kişi önce kendi  aynaya baksın. Hakaretlerin her türlüsünü yapan bir adamı görecektir. Bu kişi İsrail’in ve İsraillilerin başına beladır. İsrailliler bir an önce bu kişiden kurtulmalılar, bu bir insanlık görevidir. Yoksa İsrail halkının sorunları gelecekte hiç bitmeyecektir” yorumunu yaptı. Lieberman geçtiğimiz haftalarda Erdoğan’a yalancı demiş ve Ankara’nın taleplerinin kendini bilmezlik olduğunu söylemişti. 


ANLAŞMALAR YENİLENMEYECEK 

Erdoğan, “İsrail’in mevcut yönetimi İsrail’in gelmiş geçmiş en kötü hükümetidir” dedikten sonra Mavi Marmara olayına da değindi. Erdoğan özür ve tazminat talepleri yerine getirilene kadar Türk hükümetinden hiçbir üst düzey kişinin İsraillilerle buluşmayacağını söyledi. “Hiçbir anlaşmayı yenilemeyeceğiz” diyen Erdoğan “Kaybeden onlar olur. Yapayalnız kalırlar. Türkiye’den sonra bölgede hiçbir ülke onlarla aynı masaya oturmaz” dedi. Erdoğan “Şartları yerine getirdiklerinde durumu tekrar değerlendiririz” yorumunu yaptı. 


HAMAS TERÖRİST DEĞİL

Erdoğan’ın Hamas’la ilgili değerlendirmeleri ise şöyle oldu: “Hamas hareketinin, haklı olduğu sürece hep yanında olduk ve yanında  olmaya devam edeceğiz. Hamas hareketi bir direniş hareketidir. Hamas bir terör hareketi değildir. Hamas topraklarının savunmasını yapan siyasi bir hareket olarak da seçimlere katıldı ve kazandı. Fakat seçim kazandığı halde onları iktidardan indirenlerin demokrasi karşıtı olduğunu gördük. Ve orada siyasi olarak kendilerine bir süreç tanınmamıştır. Ellerinden tüm imkanları alınmıştır, meclis  başkanı, bakanlar, milletvekilleri İsrail tarafından hapse atılmıştır. Bu nasıl  demokrasi? Bunu anlamak mümkün değil.”



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