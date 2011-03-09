Başbakan Erdoğan yanlış Kemal'i aradı

T24 - Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi üzerine katıldığı 31’inci Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye Rekoru’nu da kırarak Avrupa 2’ncisi Olan Kemal Koyuncu, İnegöl’ün ve ailesinin gururu oldu. Başbakan Erdoğan, sporcuyu tebrik etmek için aradığında karşısında aynı ismi taşıyan baba Kemal Koyuncu ile konuştu. Başbakan ve baba Koyuncu arasında da ilginç bir diyolog yaşanmış oldu.



Fransa’nın başkenti Paris’te 50 ülkeden 629 sporcunun katılımıyla, 18 bin seyirci kapasiteli Palais Omnisports Paris Bercy (POPB) Salonu’nda düzenlenen 31. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 1500 metre finalinde Türkiye rekoru kırarak, Avrupa arenasında gümüş madalya kazanan İnegöllü milli atlet Kemal Koyuncu, Türk bayrağını göndere çektirdi. Yarışmayı televizyondan takip eden Koyuncu ailesi, oğulları kadar heyecanlanarak adeta onunla birlikte koştu.





Başbakan Erdoğan, BABA KEMAL’İ ARADI



Sporcunun başarısı sonrasında telefon eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Koyuncu’yu arayınca karşısına baba Kemal Koyuncu çıktı ve şu diyaloglar yaşandı:

- Kemal, ben Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Nasılsın?

- Buyrun Başbakanım.

- Çalışmalar nasıl gidiyor?

- İnegöl’deyim!

- Senin İnegöl’de ne işin var?

- Efendim cambazlık yapıyorum.

- Sen şu anda Van’da öğretmen değil misin Kemal!

- Efendim. Ben Kemal’in babasıyım. Benim adım da Kemal.



Bu diyalogların ardından Başbakan Erdoğan, baba Koyuncu’ya oğlu Kemal’in başarılarının devamını dileyerek telefonu kapattı.



(Cambaz, Anadolu'da büyükbaş hayvan alım satımı yapan kişilere deniyor)





"Göğsümüz kabardı"



Koyuncu Ailesi’nin oğullarıyla gurur duyduklarını belirtirken, ev tebrik için gelenlerle dolup taşıyor. Oğlu ile aynı adı taşıyan baba Kemal Koyuncu, yarışı televizyondan takip ettiklerini belirtti. Yarış sırasında çok heyecanlandıklarını dile getiren Koyuncu şunları söyledi:



"Yarış anında çok heyecanlandık. Son bölümlere gelindiğinde yerimizde oturamadık. Dualar ederek, iyi bir derece almasını bekledik. Hemen arkasından gelen sporcuya gözümüz ilişince nerdeyse kalp krizi geçirecektik. Yüzde yüz birinci gelir diye bekledik ama son anda arkasına bakınca, yanındaki sporcu Kemal’i geçip birinci oldu. Türk takımı içerisinde en başarılı sporcu bizim oğlumuz oldu. Türkiye’nin ve bizim göğsümüzü kabarttı."





Koşmasını Başbakan istedi



Anne Tenzile Koyuncu, Van’da Beden eğitimi öğretmenliği yapan Kemal’den Avrupa şampiyonasında koşmasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın istediğini, kendilerinin de onayı ile bu yarışmaya katıldığını bildirerek, "Van’da göreve başlayan Kemal bizi aradı ve Başbakanımızın kendisine ’öğretmenliği bir süre dondur ve Türkiye için bir iki yıl daha koş’ dediğini söyledi. Bu yarışmanın ardından Pekin Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek. İnşallah, Allah’ın izniyle orada birincilik bekliyoruz" dedi.



Aynı yarışmada bronz madalya kazanan Halil Akkuş’a, Kütahya Belediyesi’nin sahip çıktığını, buna karşılık İnegöl Belediyesi’nin Kemal Koyuncu’nun elde ettiği başarı konusunda duyarsız kaldığını, bir telefon açıp tebrik bile etmediklerini belirten anne Tenzile Koyuncu, "Aile olarak kendilerinden gerekli duyarlılığı göstermelini bekliyoruz. Başkanımız bir gözaydınlığı bile vermedi, tebrik bile etmedi. Oysa, Kemal Türkiye’nin ve İnegöl’ün gururu oldu. Belediye Başkanımızdan el uzatmasını istiyorum" dedi.





