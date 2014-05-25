'Benim için 'dönemin başbakanı' denilen 17 Aralık iddianameleri elime geçti'

17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarının arkasında “paralel yapı” dediği Gülen cemaatinin olduğunu öne süren Başbakan Tayyip Erdoğan, “17 Aralık sonrası için hazırlanan fezlekeler, iddianameler şimdi elime geçti” dedi.

Başbakan Erdoğan, “Benim için de bu tutanaklarda ne vardı biliyor musunuz? Dönemin Başbakanı diye geçen iddianame hazırlamış benim için. Bu iddianameyi hazırlayan o güvenlik mensuplarına, o polis mensuplarına sesleniyorum. Siz bunu 17 Aralık öncesinde hazırladınız. Aralık geçti, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs. Mayıs da bitiyor. Ya sen dönemin başbakanı dediğin Tayyip Erdoğan bak hala burada. Bu ne terbiyedir? Sen nasıl bir polissin? Çünkü Pensilvanya bunlara böyle talimat verdi” diye konuştu.

Almanya’dan dönen Başbakan Tayyip Erdoğan, tartışmalı oy sayımının ardından seçimin iptal edildiği Yalova’da düzenlenen mitingde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Konuşmamın hemen başında sizlerin ve tüm İslam aleminin, tüm insanlığın bu akşam idrak edeceğimiz Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum.

Bu mübarek gecenin gönül dünyamızı özellikle aydınlatmasını, birliğimizi, berabelriğimizi güçlendirmesini diliyorum.

Bu vesileyle tekrar Soma’daki şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Onunla ilgili zaten bütün detayları anlattık ve atılması gereken adımları attık, atıyoruz ve şu anda da işin gerek iş sağlığı, güvenliği, bu noktada neler yapılması gerekiyorsa bunların mücadelesine devam ediyoruz.

Yalova her zaman AK Parti’nin yanında oldu. 3 Kasım 2002’de yüzde 35 oy oranıyla AK Parti’yi birinci parti yaptınız.

22 Temmuz 2007’de bu sefer yüzde 41 oy oranıyla yine AK Parti’yi tercih ettiniz. 12 Haziran 2011’de çok daha yüksek bir oy oranıyla yüzde 47’yle AK Parti’ye sahip çıktınız.

Yerel seçimlerde, halk oylamalarında AK Parti’yi Yalova yalnız bırakmadı. En son 30 Mart’ta sandığıa gittiniz. Yalova’nın istikbali için tercihini yaptınız. Bir daha AK Parti’yi Yalova’da zirveye taşıdınız.

Yalova’da seçimlerde usulsüzlük yapıldığı tescillendi, seçimlerin tekrarlanması kararı alındı. Yalova’da AK Parti’yle sandıkta baş edemeyeceğini anlayanlar hem ittifak yaptılar hem de hileye başvurdular.

Bu işin peşini bırakmadık, Yalova’yı hileye terk etmedik, hukuk mücadelemizi yaptık ve seçimlerin tekrarlanmasını bu vesileyle sağlamış olduk.

İnşallah önümüzdeki hafta bugün sandığa gidiyoruz. Bir kez daha tercih yapacağız. Yalova’nın geleceği hakkında çok önemli bir karar vereceğiz. 30 Mart’ta siz zaten AK Parti’ye çok büyük bir destek verdiniz. Şimdi 1 Haziran’da bu desteği daha da artırmak suretiyle vermeye hazır mıyız Yalova?

Fakat sadece bu eller yeterli değil, inşallah bugün buradan ayrıldıktan sonra eş dost, ahbap her yeri ziyaret etmek suretiyle, inanıyorum ki adeta durgun suya atılan bir taş kenara dalga dalga nasıl vuruyorsa, siz de bunu gerçekleştireceksiniz.

İnşallah 30 Mart’ın üzerine daha fazlasını koyuyoruz, inşallah açık ara farkla, hiç tartışmaya mahal bırakmadan Yalova’da AK Parti’nin hizmet siyasetine evet diyoruz.

Yalova’da MHP’ye, diğer partilere oy vermiş kardeşlerim inanıyorum ki, önümüzdeki hafta CHP’ye destek vermeyecektir. Bunu birçok ilde denediler, ortak aday çıkardılar. İşte Ankara’da eskiden MHP’li olan bir kişiyi CHP’den büyükşehir belediye başkanı adayı olarak gösterdiler.

O eski MHP’li birden CHP’li olurken, CHP Genel Başkanı da Ankara sokaklarında bozkurt işareti yaparak dolaştı.

Ne oldu? Ankara bu numarayı yutmadı. Ankara bu tuzağa düşmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’ye teslim etmedi. Büyükşehir adayımız önce 15 bin oy farkla kazandı, itirazların ardından oy farkı 40 binlere yaklaştı.

Şimdi o CHP adayı ortalarda yok. Kayboldu, seçimlerde saat başı çıkıp basın toplantısı yapıyordu. Kazandığını ilan ediyordu, şimdi yok.

İlçe, il seçim kurullarına gittiler, kazandık diye açıklama yaptılar, mahcup oldular .YSK’ya gittik orada da mahcup oldu.

Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor şimdide. AYM’nin bu işle ne alakası var? YSK kararı nihai karardır.

Nereye giderse gitsin mahcup olmaya devam ediyor.

İstanbul’da aynı ittifakı yaptılar. CHP’nin İstanbul ve Ankara adaylarını örtülü olarak MHP ve hatta bazı partiler ve biliyorsunuz Pensilvanya destekledi. Hatta CHP’nin İstanbul adayını CHP değil Pensilvanya belirledi. İttifakları İstanbul’da da boşa çıktı.

Bu ittifak sadece bir CHP – MHP ittifakı değil. Bunların kimlerle ittifak yaptığını gördünüz. 17 Aralık sürecinde, 30 Mart seçimleri öncesinde, bunların kimlerle el ele, kol kola yürüdüğünü gördünüz. Pensilvanya onlara buradan lojistik destek sağladı.

30 Mart’ta da milletim bunlara gereken cevabı verdi. Pensilvanya ne diyor? Teknik nakavt yapacaksınız diye talimat veriyor.

Şu hale bak ya. Kimi teknik nakavtla mağlup ediyorsun, benim milletimi mi?

Bunun gibi yollarla insanların seslerini gayrı meşru yollarla dinlediler. Utanmadan sıkılmadan montajlar imal ettiler.

Pensilvanya’daki zat ne diyor? Hakim, savcı kiralayacaksınız. Maalesef onu da yaptılar. Yolsuzluk maskesi altında AK Parti’yi töhmet altında bırakmak, yıpratmak, iktidardan uzaklaştırmak istediler. Ama millet bu kirli ittifakı gördü.

'İddianameler, fezlekeler şimdi elime geçti'

17 Aralık sonrası için hazırlanan fezlekeler, iddianameler şimdi elime geçti. Bu fezlekelerde, ne yazıyor biliyor musunuz? Merhum Menderes’i Yassıada’da başbakanken, sabık Başbakan diye yargılamışlardı. Dur bakalım ya. Bir kere hukukta beraatı zimmet asıldır diye bir madde var. Onu o zaman suçsuz olarak yargılayacaksın. Benim için de bu tutanaklarda ne vardı biliyor musunuz? Dönemin Başbakanı diye geçen iddianame hazırlamış benim için. Bu iddianameyi hazırlayan o güvenlik mensuplarına, o polis mensuplarına sesleniyorum. Siz bunu 17 Aralık öncesinde hazırladınız. Aralık geçti, ocak, şubat, mart, nisan, mayıs. Mayıs da bitiyor. Ya sen dönemin başbakanı dediğin Tayyip Erdoğan bak hala burada. Bu ne terbiyedir? Sen nasıl bir polissin.? Çünkü Pensilvanya bunlara böyle talimat verdi.

Bunlar zannediyordu ki, 17 Aralık darbesiyle, olmadı 25 Aralık darbesiyle başarılı olacağız, hukuk darbesiyle de bunu tamamlayacağız. Başbakan’ı indireceğiz, kabinesini indireceğiz ve hükümeti kuracağız.

'Beddualar bumerang gibi onlara döndü'

Bunların yurtlarında yavrularınızı bırakmayın. Kardeşlerim, bunlar o yurtlarda neler yapmadılar ki. Gece seansları yaptılar. Beddua seansları yaptılar. Tayyip Erdoğan’a beddua ediyorlarmış. Bumerang gibi onlara döndü.

Bizim böyle bir derdimiz yok, biz rahmetle mükellefiz, gazapla değil. Farkımız bu. Onun için de inşallah biz merhametle yürüyeceğiz bu yolda. Ama çok çalışacağız.

Kardeşlerim, 1 haftamız var. 1 hafta. Tamam, kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Onların ablaları var, bizim ablalarımız burada. Kapılara geliyorlarmış. Geldiler kapılarınıza? Ne, dediniz? Onlara deyin ki, “partinizi kurun da öyle gelin.”

Öyle değil mi? Birilerine sığıntı olmayın. Onların abileri varmış, bizim abiler de burada. Çok çalışacağız, tamam? Terleyeceğiz, koşacağız ve önümüzdeki Pazar inşallah Yalova bir kez daha AK Parti diyecek. Ben buna inanıyorum.

700 kişilik yere nasıl 3000 kişi alıyorsun?

Görüyorum ki Yalova’da CHP’nin Adayı bazı sözler vermiş. Ne demiş? 2000 – 3000 kişiye iş vaad ediyor. Bunlara 3 koyun verin, kaybeder gelirler. Yalova Belediyesi’nde 700 kişi çalışıyor. 700 kişinin çalıştığı yere 2 bin 3 bin kişi alınır mı?

İstanbul’u yönettiğim zaman Yalova benimle beraberdi. Şu deniz otobüslerini bu kardeşiniz Yalova’ya getirdi. Hatırlayın o günleri. Yalova bizim her zaman gelip gittiğimiz, İstanbul’un ilçesi olduğu günleri yaşayan bir kardeşinizim. Yalova’yı iyi bilirim.

Siyaset, ilkeli olmayı gerektirir. Her şeyden önce, böyle bir ilkeli duruş CHP’de yok ve ben tüm kardeşlerime, Yalova’nın tüm halkına, özellikle bir şey hatırlatmak istiyorum. Yalova bugüne kadar hep hizmete baktı. İnşallah, bundan sonra da hizmete bakacak.

'Depremin altında kaldılar'

Yalova bugüne kadar kendisine hizmet edeni tercih etti. İnşallah yine aynısını yapacak. Yalova bu kirli ittifaka inşallah prim vermeyecek. Ben Yalova’daki MHP’li, Saadet Partili, Büyük Birlik Partili kardeşimin eli inşallah CHP’ye gitmeyecek, mührü basmaycak diyorum.

Asıl ittifak inanıyorum ki, Yalova halkının tüm Yalovalı kardeşlerimin, Yalova’nın geleceğine yönelik ittifakı olacaktır.

Yalova’da da hem hükümet olarak, hem yerelde çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik.

Büyük bir deprem yaşamış Yalova’yı enkazın altından biz çıkardık biz. DSP, CHP’nin yavrusudur, MHP, ANAP o depremin altında kaldılar ve 3,5 senede bırakıp gittiler. Modern bir şehir hüviyetine Yalova’yı biz kavuşturduk.

Kardeşlerim, Gebze, Orhangazi, İzmir otoyolu güzergahı biliyorsunuz Yalova’yı da kapsıyor. Bu otoyolla, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir illerimizi çağın teknolojisiyle birbirine bağlıyoruz.

‘CHP’nin Almanya’daki uzantıları…’

Ben Almanya’ya gitmeden CHP’nin oradaki uzantıları orada her türlü provokatif eylemlere hazırlandılar. Bizim gitmemizi engellemek için buradaki yandaş medyasıyla oradaki uzantıları müşterek kampanyalar düzenledi.

Kendi ülkesinin başbakanını oradaki yandaş medyalarıyla farklı bir şekilde lanse etmeye çalışanlardan ne bekleyebilirsiniz? Fakat, Köln’ün en büyük salonunda 20 bin Türk onlara en büyük cevabı verdi. Dün belki de izlediniz, bir olduk, beraber olduk, iri olduk, diri olduk, hep beraber Türkiye olduk.

'Kimse kusura bakmasın...'

Mesele bu. Kardeşlerim, işte görüyorsunuz. Ne var burada? Bu rabia. Rabianın içinde 4 önemli başlık var. Bir tanesi nedir? Tek millet. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla, Boşnağıyla, Arnavutuyla velhasıl tek millet. Ben tüm halkımı seviyorum. Ne Laz olduğu için, ne Türk olduğu için, ne Roman olduğu için. Beni yaratan Allah onları da yarattığı için seviyorum.

İkincisi tek bayrak. İşte bayrağımız. Başka bayrak tanımayız. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bayrağım da burada. Kim aykırı davranıyorsa, kusura bakmasın, karşısında bizi bulur.

Üç, tek vatan. 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Vatanımızın üstünde de asla operasyona müsaade etmeyiz. AK Parti iktidarı operasyona müsaade etmez. Türkiye toprakları, kimse başka hayallerin içine girmesin. Bu hayallerin içine girenler, çok büyük hüsrana uğrarlar.

Dördüncüsü, tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devleti. Asla başka bir devlet, kimse hayal etmesin. Ve kardeşlerim, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak geleceğe yürüyoruz. Ve artık, sıradan bir Türkiye yok. Artık, yeni Türkiye var. Kardeşlerim, bakınız. Eğitimde, 196 trilyon buraya yatırım yaptık.

‘Yalova’yı iyi bilirim’

Görüyorum ki Yalova’da CHP’nin adayı bazı sözler vermiş. Ne demiş? CHP’nin adayı şunu söylüyor “2000 – 3000 kişiye iş vaat ediyormuş. İnanın bunlara üç koyun verin kaybedip gelirler. Şu anda zaten belediyede kaç kişi çalışıyor? 700-750. 700 kişinin çalıştığı yere 2 bin 3 bin kişi alınır mı? Ben belediye başkanlığından geliyorum. O zaman Yalova benimle beraberdi. Şuraya gelen deniz otobüslerini şu kardeşiniz buraya getirdi. Yalova bizim her zaman gelip gittiğimiz, ilçesi olduğu günleri yaşayan bir kardeşinizim. Yalova’yı iyi bilirim. Yalova bizimle daha güzel oldu ve olmaya devam edecek. Diyor ki, iki bin üç kişiye iş istihdam. Yalan böyle bir şey yapamaz. Bunların hepsi seçimlerde kuru vaattir. Bunların genel başkanı da aynen böyle kuru vaat yapar. Kılıçdaroğlu’nun işi gücü nedir? Doğru olmayan ifadeler kullanmak. Durmadan çünkü bu dilin kemiği yok. Atıp tutar, anlamaz bu işlerden. Onun için biz bu yalanı haftaya Pazar günü bozmamız lazım.

Birilerine de büfe ve çay bahçesi vaat ediyor. Böyle şey olur mu be? Böyle belediye başkanlığı olur mu? Bunu vermek suretiyle herhalde kendisi kendine göre ürettiği mafyayla işbirliği yapacak. Bak bu çok tehlikeli bir şey. Eğer belediyeye ait çay bahçesi varsa, büfe varsa, yeni yerler üretilecekse ya ihaleyle ya uygun şartlarla verebilirsin. Ama bu seçim vaadi olarak satılmaz.

‘Yalana oy verilmez, dolana oy verilmez, talana oy verilmez’

Bir üçüncüsü seçmenlere para vaadi. Hava ambulansı sözü veriyor. Yahu Yalova belediyesi hava ambulansını niye yapacak? Taşımacılık için mi yapacak? Bugün en büyük belediyelerimizin bu sistemi yok. Hava ambulansı kurmak suretiyle taşımacılık yapmayı düşünüyorsan bu belediye batar, biter. Biz sağlıkta helikopter ambulans sitemini kurduk. Bunun yanında üç tane de jet ambulans sistemimiz var. dünyanın değişik yerlerine bu uçaklarla hastalarımızı götürüyoruz. 17 ambulans Türkiye’de servis yapıyor. Yalova belediyesi bu helikopteri alıp ne yapacak? İş bilenin kılıç kuşananındır. Yalana oy verilmez, dolana oy verilmez, talana oy verilmez. Doğruya dürüstlüğe hakikate oy verilir. Biz ne aldanan olduk ne aldatan olacağız.