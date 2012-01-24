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Başbakan Erdoğan, Vural'dan tazminat kazandı ANKARA (A.A)

24 Ocak 2012 16:40

-Başbakan Erdoğan, Vural'dan tazminat kazandı ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle açtığı dava sonucunda MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'dan 4 bin lira manevi tazminat kazandı. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Yargıç Zerrin Berke, avukatların son beyanlarını dinledikten sonra, davayı kısmen kabul ederek, Vural'ın, Başbakan Erdoğan'a 4 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı. Başbakan Erdoğan, Vural'a, 20 Eylül 2011'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kendisiyle ilgili ''gerçek dışı ithamlarda ve ağır hakaretlerde bulunduğu'' gerekçesiyle 20 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

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