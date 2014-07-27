12 numaralı formayı giyen Başbakan'dan hat trick!

Başbakan Tayyip Erdoğan, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nun açılışında 3 gol atarak hat trick yaptı. Başbakan Erdoğan'ın, 12. Cumhurbaşkanı'nın seçileceği seçime kısa bir süre kala sahaya 12 numaralı formayla çıkması dikkat çekti.

Başbakan ve 12. Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nun açılışında 12 numaralı forma ile sahaya çıktı. Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da 7 numaralı forma ile sahada yer aldı.

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı, Rıdvan Dilmen, Berat Albayrak, Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu gibi isimlerin forma giydiği maçın ilk anlarında Erdoğan'ın turuncu takımı Mehmet Özdilek (2) ve Yılmaz Erdoğan'ın golleriyle 3-0 geri düştü. 8'e 8 oynanan maçta, Rıdvan Dilmen'in 'al da at' dercesine verdiği pasta Başbakan Erdoğan topa vuramadı. Başbakan kaleci ile karşı karşıya bir pozisyonda da topu kaleciye nişanladı. Başbakan, Dilmen'in sakatlanarak Hidayet Türkoğlu'na yerini bıraktığı anlarda yine karşı karşıya bir pozisyonda bu kez golünü attı. Başbakan daha sonra iki gol daha atarak durumu 3-3'e taşıdı. Acun Ilıcalı'nın penaltı golüyle takımı 4-3 öne geçen maçta Başbakan Erdoğan oyundan çıktı.

Erdoğan'ın, 12. Cumhurbaşkanı'nın seçileceği seçime kısa bir süre kala sahaya 12 numaralı formayla çıkması dikkat çekti.