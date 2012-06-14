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Hilmi Özkök, Başbakan Erdoğan'la bir buçuk saat görüştü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ile görüştü

14 Haziran 2012 00:06

Başbakan Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanlarından emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ü kabul etti. 1 saat 10 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleşen görüşmenin, Özkök'ün talebi doğrultusunda gerçekleştiği ve ziyaretin nezaket ziyareti olduğu bildirildi.
 
1 saat 10 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.
 
Görüşmenin, Özkök'ün talebi doğrultusunda gerçekleştiği ve ziyaretin nezaket ziyareti olduğu bildirildi. Hürriyet'ye yer alan habere göre ise ziyaretin Başbakanlığın programında yer aldığı öğrenildi.
 
2002-2006 yılları arasında AK Parti iktidarının ilk döneminde Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten Özkök, emekliliğinin ardından İzmir'e yerleşmişti. 
 
Özkök, son olarak Balyoz darbe planına ilişkin davayla gündeme gelmiş ve dava kapsamında yargılanan emekli generaller, Özkök'ün tanık olarak dinlenmesini talep etmişti. 
 
Özkök de, mahkemeden böyle bir talep gelmesi durumunda tanıklık yapabileceğini belirtmişti. 
 
 

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