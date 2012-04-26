Başbakan Erdoğan ve AKP, köşe yazarından 12 bin lira tazminat kazandı!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile AKP, toplam 12 bin lira tazminat kazandı. Ortadoğu gazetesi yazarı Orhan Karataş'a ait yazıda, Başbakan Erdoğan ve AKP tüzel kişiliğine hakaret edildiği gerekçesiyle açılan dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tekrar görüldü

Avukat Cemaloğlu, bozma ilamına uyulmasını, Avukat Evci ise mahkemenin ilk kararında direnmesini talep etti.

Hakim Vedat Yıldırım, bozma ilamına uyulmasına karar vererek, yargılamaya devam etti. Davanın kısmen kabulüne karar veren Yıldırım, davalıların, Başbakan Erdoğan'a ve partiye 6'şar bin lira olmak üzere toplam 12 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Ortadoğu gazetesinde 12 Şubat 2009'da yayımlanan Gazeteci Karataş'a ait yazıda Başbakan Erdoğan ve AKP tüzel kişiliğine hakaret edildiği gerekçesiyle açılan davada, toplam 20 bin lira manevi tazminat talep ediliyordu.

Mahkeme, yargılama sonucunda davanın reddine karar vermiş, karar, Yargıtay tarafından ''davacılar lehine manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği'' gerekçesiyle bozulmuştu.