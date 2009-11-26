Başbakan Erdoğan ulusa seslendi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kürt açılımıyla ilgili olarak kendilerine yöneltilen eleştirileri, "Dünyada vatandaşlarına daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük imkanı tanıdığı için yıkılan, parçalanan, dağılan bir ülke yoktur, olmamıştır" diye yanıtladı.



Erdoğan, Türkiye'nin "antidemokratik alışkanlık"lardan çok çektiğini söyledi.



Başbakan Erdoğan, "Ulusa Sesleniş" konuşmasında, Kürt açılımıyla ilgili mesajlar verdi.



Geçmişte yaşanan birtakım vahim olayları, insanlık onuru ve insaf ölçüleriyle bağdaşmayan birtakım uygulamaları bugünün Türkiye'sine kabul ettirmeye çalışmanın kimsenin haddi olmaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti, bekası için asla zorbalığa, zulme ve haksızlığa ihtiyaç duymayacak kadar güçlü bir cumhuriyettir. Aksini düşünenler tarih boyunca bu ayıplarıyla hatırlanacak, bu ülkeye yaptıkları bu büyük haksızlık asla unutulmayacaktır" ifadesini kullandı.



Başbakan, günün nefretleri körükleme yerine, kardeşliği sahiplenme günü olduğunu vurguladı.



Erdoğan, "Milletimizin birliğini, ülkemizin dirliğini pekiştirecek bütün bu açılım adımlarından çeşit çeşit korku senaryoları üretmek, en hafif tabiriyle, bu ülkeye yapılmış büyük bir haksızlıktır" dedi.





"Antidemokratik alışkanlıklardan çok çektik"



"Dünyada vatandaşlarına daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük imkanı tanıdığı için yıkılan, parçalanan, dağılan bir ülke yoktur, olmamıştır" diyen Başbakan, "Ancak, korku senaryolarıyla, baskıcı ve ayrımcı politikalarla, demokrasi ve özgürlüklere uygulanan kısıtlamalarla felakete sürüklenen pek çok ülke, pek çok toplum vardır. Biz de millet olarak bu hukuksuzluklardan, bu adaletsizliklerden, bu antidemokratik alışkanlıklardan çok çektik. Bu sebepledir ki Türkiye bu karanlıklardan tümüyle uzaklaşsın istiyoruz" ifadesini kullandı.





İsimleri değiştirilen yerleşim birimleri



Çeşitli sebeplerle isimleri değiştirilen yerleşim birimlerine, yerel talep olması halinde eski isimlerinin verilebilmesine imkan sağlayacaklarını kaydeden Erdoğan, ayrıca siyasi partilerin seçim çalışmaları sırasında vatandaşlara farklı dil ve lehçelerde seslenebilmelerinin de önünün açılacağını belirtti.





"Alevilere kulak verdik"



Alevi yurttaşların uzun yıllar boyunca ihtiyaçlarını anlatacak bir muhatap bulamadıklarını söyleyen Erdoğan, "Biz onlara kulak verdik, birlikte tam beş çalıştay yaptık. Kendilerinin beklentilerini samimiyetle dinliyoruz, inşallah bu konuda önemli mesafeler alacağız" dedi.





Dış politikadaki değişim



Başbakan Erdoğan, "Türkiye, dış dünya ile ilişkilerinde önemli kazanımlar elde ediyor, yeni dünyanın en önemli aktörlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.





Bayram mesajı ve kaza uyarısı



Konuşmasının sonunda, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayan Başbakan Erdoğan, "Milletçe karşılamaya hazırlandığımız mübarek Kurban Bayramı'nızı da en içten dileklerimle kutluyor, ülkemize, milletimize, İslam alemine, tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum" dedi.



"Tabii ki bu bayram süresince küçükler büyükleri ziyaret edecekler, ülkemizin bir ucundan bir diğer ucuna araçlarıyla yollara döküleceklerdir" diyen Erdoğan, "Fakat her bayram bize zaman zaman ne yazık ki sevinç olmaktan çıkıyor ve bu trafik kazalarında aldığımız haberlerle hüzne dönüşüyor. Bu bakımdan tüm vatandaşlarımdan özel bir ricam olacak. Trafik kurallarına lütfen uyunuz, hız yapmayınız. Biliyorsunuz yolların kralı yoktur, yolların kuralları vardır" ifadesini kullandı.