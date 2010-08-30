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Spor

BAŞBAKAN ERDOĞAN TÜRKİYE

30 Ağustos 2010 00:20

-BAŞBAKAN ERDOĞAN TÜRKİYE-RUSYA MAÇINDA ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Ankaralı basketbolseverler (A) Milli Basketbol Takımı'nı, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın 2. gününde Rusya ile yaptığı maçta da yalnız bırakmadı. Şampiyonanın 2. gününde ilk 2 maçta yer yer boşluklar gözlenen Ankara Spor Salonu, Türkiye-Rusya karşılaşmasından önce, ilk günde olduğu gibi tamamen doldu. Taraftarlar, Türkiye'yi maç öncesi ve sırasında coşkuyla destekledi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da gündeminde olmamasına rağmen sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, maçı izlemeye gelenler arasında yer aldı. Başbakan karşılaşmayı eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan ile birlikte izledi. Ankara Valisi Alaattin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel de aynı locadan maçı izleyenler arasında yerini aldı.

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