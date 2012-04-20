Başbakan Erdoğan Trump'ın adını beğenmedi Türkçe isim istedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Türkçesinin, özellikle de İstanbul Türkçesinin, Türkiye’nin artan gücüne, büyüyen ekonomisine, artan dış ticaretine paralel olarak artık uluslararası bir boyut kazandığını söyledi. Erdoğan, “Yerli yatırımlarda Türkçe hassasiyetini ben özellikle yatırımcılarımızdan rica ediyorum. Uluslararası yatırımlarda, özellikle de iç tasarımda Türkçe hassasiyetini görmek istediğimizi burada özellikle vurgulamak istiyorum” dedi.



Mlliyet'in haberine göre, Başbakan Erdoğan dün, eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldiği Şişli’deki Trump Towers Mall’un açılışında yaptığı konuşmada, daha önce bir alışveriş merkezinin açılışında yaptığı bir hatırlatmayı burada bir kez daha yapmakta fayda gördüğünü bildirdi.

‘Güzel karşılıkları var’

Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: “Son zamanlarda başta İstanbul olmak üzere, yeni inşa edilen konut ve iş yeri projelerinde ne yazık ki farklı dillerde kelime ve kavramların, isimlerin çok sık kullanıldığına şahit oluyoruz. Towers gibi, mall gibi, kids ya da food court gibi kelime ve kavramların tamamının Türkçe’de çok güzel karşılıkları var. Türkçe de artık ülke sınırlarını aşan önemli bir dildir. Burada en zor hali ile Türkçeleşmiş Türkçeyi bile eğer benimsersek, bununla da çok önemli adımlar atmış oluruz. Bu yüzden Türkçe isim ve markaların dünya markasına dönüşmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini de ayrıca vurgulamak istiyorum.”

Trump Kuleleri vurgusu

260 bin metrekarelik 39 katlı rezidans kulesi ve 43 bin metrekarelik 37 katlı iş kulesinin İstanbul’a gerçekten çok farklı bir hava ve farklı bir görünüm kazandırdığını dile getiren Erdoğan, gerek alışveriş ve ticaret noktasında, gerek yaşam alanı olarak, bu iki kulenin hem bulunduğu semtte, hem de İstanbul’un genelinde, özellikle mimari tarzı ve sunduğu hizmetlerle yeni bir dönemi, yeni bir süreci başlatacağına inandığını vurguladı.

Erdoğan, alışveriş merkezinde aile ve çocuklara öncelik tanınmasından ayrıca memnuniyet duyduğunu, burada saçları okşanacak yavruların olmasının çok önemli olduğunu da belirtti. Bu arada Başbakan Erdoğan’ın, açılış töreninde kurdeleyi keserken yaptığı konuşmada Trump Towers yerine Trump Kuleleri demeyi tercih etmesi dikkat çekti.

400 milyon dolar harcandı

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, bir İstanbul sevdalısı olarak Başbakan’ın tüm projeleri yakından izlediğini bildiklerini söyledi. Doğan, yapımına 2007 yılında başlanan ve inşaatı için 400 milyon dolar harcanan Trump Towers Mall’un 39 katlı rezidans kulesi, arkasındaki 37 katlı alışveriş merkezi ile birlikte bunları birbirine bağlayan eğlence, spor ve yaşam alanı ile birlikte büyük bir kompleks olduğunu söyledi. Bölgedeki binaların çoğunun 1960-1970’li yıllarda yapıldığına işaret eden Aydın Doğan, kullelerin 110 bin metrekare otopark alanına sahip olduğunu kaydetti. Doğan, kulelerde 6 bin kişinin ofislerde, bin kişinin rezidanslarda, diğer alanlarda ise 2 bini kişinin çalıştığını söyledi.

‘Başbakan olduğum sürece İstanbul Modern duracak’

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Modern’in kaldırılacağı iddialarına ilişkin olarak da, şunları söyledi: “Geçenlerde İstanbul Modern’in kaldırılacağı yönünde bir haber okudum gazetelerde. Duyunca üzüldüm, ‘haberim yok’ dedim. Meğerse bu işin de spekülatörleri varmış. Bu tür bir haber uydurmak suretiyle maalesef olumsuz bir adım atıyorlar. Bir defa ben, bu ülkede başbakan olduğum sürece İstanbul Modern yerinde duracaktır. İstanbul’un müzeleri, sergileri, tiyatroları ile zenginleşme sürece devam edecek. Yanındaki antrepoyu da Mimar Sinan Üniversitesi’ne vermek suretiyle büyük bir antrepoya dönüştürüyoruz.”

Trump Towers’ın özellikleri

Siyah-beyaz ve eğimli mimarisiyle, hız ve hareketliliği yansıtıyor.

Trump Towers’da ‘bulut gibi dans eden ve ince uzun’ bir tasarım düşünüldü.

Rezidans, ofis ve alışveriş merkezinden oluşan Trump Towers, iki kule şeklinde yükseliyor.

39 ve 37 katlı iki kulenin biri ofis bloğu, diğeri rezidans bloğu olarak faaliyet gösteriyor.

39 katlı rezidans kulesi 260 bin metrekarelik alandan oluşuyor.

37 katlı A+ ofis kulesi ve 43 bin metrekarelik alışveriş merkezinden oluşuyor.

300 metre uzunlukta, 80 metre genişlikte bir arazide inşa edildi.

203 daire bulunuyor

34 bin metrekare alanı olan rezidans kulesinde 203 daire yer alırken, ofis kulesi de 37 bin metrekare büyüklüğe sahip.

155 ile 145 metre uzunluğundaki iki kulenin yanı sıra Trump Towers kapsamındaki alışveriş merkezi de 5+2 kattan oluşuyor.

43 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunan Trump Towers Mall, sektöründe birçok ilke imza atıyor.

Trump Towers Mall’daki ilklerden biri de çocuklar için tasarlanan özel kat. 9 bin metrekarelik bir alana yayılan Minimall, çocuklara özel markaları ve aktivite alanlarıyla bir ilke imza atıyor. Minimall Çocuk Katı çocukların kendilerini özel ve çocuk gibi hissetmesi için tasarlandı.