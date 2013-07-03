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Başbakan Erdoğan tatiline geri döndü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığı seçimi ve AKP Grup Toplantısı nedeniyle ara verdiği tatiline döndü.

03 Temmuz 2013 16:46

Urla’nın Zeytineli Köyü yakınlarındaki Hacılar Koyu’nda tatil yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Grup Toplantısı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçimi için dün sabah saatlerinde helikopterle koydan ayrıldı ve Adnan Menderes Havaalanı’nda bekleyen uçağıyla Ankara’ya döndü. TBMM mesaisinin ardından Erdoğan akşam saatlerinde yine Urla’daki Hacılar Koyu’na döndü. Zeytineli Köyü’ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sarpdere mevkisindeki Hacılar Koyu’nda Başbakanlık korumaları güvenlik önlemi aldı.

 

Mescit ve hara var

 

Başbakan Erdoğan'ın, tatillerinde tercih ettiği İzmirli esnaf Hamdi Boyacı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın da yazlıklarının bulunduğu koyda 14 ev bulunuyor. Hepsi birbiriyle akraba veya yakın arkadaş olan 100 dönüm alan içindeki site ve koya yabancılar giremiyor. Mini bir köy şeklindeki koyda bir mescitle, hara ve manej bulunuyor. Geçen çarşamba günü akşam saatlerinde tatile çıkan ancak nereye gittiği açıklanmayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Urla’nın Zeytineli Köyü yakınlarındaki Hacılar Koyu’nda olduğu ortaya çıkmıştı.

 

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