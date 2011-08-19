Başbakan Erdoğan Somali'ye gitti

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan beraberindeki heyetle, kıtlığın pençesindeki Somali’ye gitti. Erdoğan, Cezire bölgesinde Kızılay tarafından oluşturulan kampı ziyaret etti.





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Somali'ye giden heyeti taşıyan uçak düşme tehlikesi atlattı





Erdoğan, ailesiyle birlikte, dün gece, özel ANA uçağıyla yola çıkan ve bugün sabah saatlerinde Somali’nin başkent Mogadişu’ya indi. Başbakan Erdoğan'ı Mogadişu Uluslararası Havalimanı'nda Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed resmi törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından, Başbakan Erdoğan tören kıtasını selamladı. Somalili çocuklar, Erdoğan'a çiçek verirken, ellerinde Türk ve Somali bayrağı bulunan Somalililer Başbakan Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundular.



Başbakan Erdoğan'a kampı ziyaretinde; Somali Cumhurbaşkanı Şeyh Şerif Ahmed, eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan ve Esra Albayrak, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, AKP Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik ve Nüket Hotar, AKP Grup Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de eşlik etti.



Erdoğan, Kızılay Genel Müdürü Ömer Taşlı'dan, 250 kişilik kamp hakkında bilgi aldı. Çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu Somalilerle sohbet eden Başbakan Erdoğan, gıda kolilerini ihtiyaç sahibi Somalilere dağıttı.





Kampa sahra hastanesi müjdesi



Bebeğini dün kaybeden Somalili bir kadına baş sağlığı dileyen Başbakan Erdoğan, bu bölgeye en kısa zamanda sahra hastanesinin kurulacağını bildirdi.



Erdoğan, kampta kalan mültecilerin yıkanmaları için su imkanı sağlanması talimatı da verdi.



Başbakan Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak da gazetecilerin sorusu üzerine, bu ziyaretin insanlığın dikkatini bölgeye çekmesi açısından bir fırsat olmasını diledi. Albayrak, Kızılay'ın çadır kentinin gayet iyi durumda olduğunu da söyledi.

"Somali'nin ayağa kalkmaması için sebep yok"



Türk Kızılayı'nın Mogadişu'da kurduğu 250 kişilik insani yardım çadırındaki mültecileri ziyaret eden Davutoğlu, Somali Başbakan Yardımcısı Said Korshely ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Türk halkının Somali'ye yardım konusunda dünyaya örnek bir tavır sergilediğini hatırlatan Bakan Davutoğlu, “Bizim gelişimiz bir işaret fişeği olsun, insanlar buraya gelsinler, insanlık sorumluluklarını yerine getirsinler ve burası tekrar ayağa kalksın” dedi.



Davutoğlu, Somali'nin turizm şartları açısından da deniz şartları açısından da avantajı bulunduğuna dikkati çekerken, Somali'deki hayvan stokunun da önemli olduğunu vurguladı.



Somali'nin ayağa kalkmaması için hiçbir sebep olmadığını dile getiren Bakan Davutoğlu şöyle konuştu:



“Mogadişu Afrika'nın en eski şehirlerinden en müreffeh dönemleri yaşamış, bin senelik bir geçmişe sahip. Somali'nin ayağa kalkmaması için hiçbir sebep yok. Herkesin buraya insani boyutta ilgi göstermesi lazım, çıkar boyutunda değil. İnşallah Türkiye olarak elimizden geleni yapacağız. Burada insan olmanın gereği hissettik, başta başbakanımız ve hükümetimiz olmak üzere bunun gereğini yapacağız.”



Somali Başbakan Yardımcısı Said Korshely ise Türkiye'nin attığı adımla ve yaptığı bu ziyaretle kimsenin Somali'ye gidemeyeceği yönündeki algıyı değiştirdiğini belirterek, Türk hükümeti ve Başbakan Erdoğan'a teşekkür etti.



Korshely, Somalililere yardımından ötürü Türk halkına da teşekkür ederken, bir dahaki sefere ülkesine gelecek Türklerin daha farklı bir resim görmesi temennisinde bulundu. Bakan Davutoğlu da bu temenniye “inşallah” diyerek katıldı.