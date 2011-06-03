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Başbakan Erdoğan Samsun'da halka hitap ediyor!

03 Haziran 2011 22:07

Seçim programı çerçevesinde Konya mitinginden sonra Samsun'a geçen Başbakan Erdoğan, "12 Haziran'daki seçimle Ak ile kara ortaya çıkacak" dedi.


Her an her fırsatta milletimizin huzuruna çıktık. Bir kez daha sandık milletimizin huzurunda. Son kararı millet veriyor. Ak ile kara Allah'ın izniyle ortaya çıkıyor.

Biz kırıp dökenlerden tahrip edenlerden olmadık. Eli sopalı olanlardan olmadık. Molotof kokteyli ile dolaşanlardan olmadık. Bugün de bunu yapıyoruz.

Biz konuşmuyoruz. Eserlerimiz konuşuyor. Soruyorum CHP'nin MHP'nin nesi konuşuyor Allah aşkına.

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