Erdoğan: Başkonsolos ile konuştum, tereyağından kıl çeker gibi alırız

Başbakan Tayyip Erdoğan, Musul’u işgal eden IŞİD’in iki gün önce (11 Haziran 2014) Türkiye’nin Musul’daki Türk Konsolosluğu’nu basarak rehin aldığı 49 görevliye ilişkin, "Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Musul'daki gelişmeleri an be an ve dikkatle takip ediyoruz. Başkonsolos ile konuştum, şimdi tereyağından kıl çeker gibi bunu başarmanın gayreti içindeyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sizin zaten ortadoğudaki siyasetinizi kabul etmiyoruz" sözlerini eleştiren Erdoğan, "Sen katillerle el tutuyorsun biz ise katillerle karşı karşıya duruyoruz farkımız bu" ifadesini kullandı.

Başbakan Erdoğan, memleketi Rize'de vilayet önünde toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

Rize'yle bir kez daha iftihar ettim, Rizeli olmaktan gurur duydum. Rize'de belediyeyi alacağımızdan zaten şüphem yoktu. Ama Rize aynı zamanda Türkiye rekorunu da verdi. Yüzde 68 oy oranıyla Rize 81 vilayet içinde bize en yüksek oranda oy veren il oldu. Bu iftiharı ve gururu bize yaşattığınız için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Rize'ye mahcup olmayacağız.

Son iki yılda Rize'ye defalarca geldim. En son 21 Mart'ta seçim mitingi için gelmiştik. O miting tarihi bir buluşmaydı. Muhteşem bir katılımla sizlerle hasret giderdik. Siz o gün 30 Mart'ın mührünü vurdunuz. İnşallah en kısa zamanda sizlere hem teşekküre geleceğim hem de yeni açılışlar için müjdeye geleceğim demiştim. 2 buçuk ay sonra şimdi tekrar huzurunuzdayız. Rize'yi yine özledik. Baktık açılışı yapılacak eserler hazır. Bir kez daha koştuk geldik. Bugün de Rize'de toplu açılış töreniyle 123 trilyon tutarında 18 eserin açılışını kutluyoruz. Rize'de üniversitede Onkoloji bölümü bitti bugün açıyoruz. Kanser hastası kardeşlerim başka şehirlere gitmeyecek.. Pazar'da Endüstri Meslek Lisesi yaptık. Pazar'da köprü, Hemşin'de toplum sağlığı merkezini resmen açıyoruz. Ardeşen'de kültür merkezini resmen açıyoruz. Güneysu'ya tabiat parkı, Fındıklı'da dere ıslah çalışmasını açıyoruz. Yarı olimpik havuzumuzu da açıyoruz. Şimdi bir de tam olimpik yüzme havuzu yapıyoruz. Rize'de bir özel kuruluşun 50 trilyon tutarındaki dolum tesisini de resmi olarak bugün açıyoruz. Biraz sonra bağlantı kurarak hep birlikte izleyeceğiz. Tüm bu hizmetler yatırımlar Rizemize ve tüm hemşehrilerime hayırlı olsun.

Emeği geçen tüm bakanlıklarımızı, ekiplerini, bu eserlerin inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

'Musul'da çalışmalarımız devam ediyor'

Bildiğiniz gibi Irak'ın Musul kentine IŞİD tarafından saldırı düzenlendi. Musul'un önemli bir bölümü bu örgüt tarafından işgal edildi. Bizim Musul'da bir başkonsolosluğumuz vardı. Başka hiçbir ülkenin yok. Irak'taki güvenlik sorunları nedeniyle başkonsolosluğumuzu da IŞİD işgal etti. Personelimizi alarak şehrin başka bir bölgesine götürdü. Orada 49 personelimiz ve bazı aile fertleri bulunuyordu. Bu arada TIR taşımacılığı yapan şoförlerimiz, fabrikalarda çalışan vatandaşlarımız da var. Bütün bunların yakın takipte şahsım, milli istihbarat, türk silahlı kuvvetleri takip ediyoruz. Şahsen başta kendim olmak üzere başkonsolosumuzla da görüştüm. Bunların geri dönmeleri için her imkanı seferber etmiş durumdayız. Irak hükümeti nezdinde girişimlerimiz devam ediyor. Bağdat büyükelçimiz de takip ediyor. BM, NATO gibi kuruluşlar nezdinde uluslararası hukuk altyapısını da oluşturuyoruz. Sadece personelimiz ve aileleri için değil 31 TIR şoförü için de yoğun temas kuruyoruz. Bu vatandaşlarımızı sağ salim emniyet içinde evlerine ulaştırmak için çalışmalar devam ediyor.

'Hayırlı bir netice alacağız'

Bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Musul'daki gelişmeleri an be an ve dikkatle takip ediyoruz. Temenni ederim ki hayırlı bir netice alacağız. Türkiye büyük bir ülkedir. Bu büyüklüğe yakışır şekilde davranacak. Soğukkanlı biçimde gereken adımları atacaktır. Kimse şüphe etmesin. Birinci önceliğimiz can güvenliğidir. Bu yüzden biz muhalefet partileri gibi davranamayız. Çünkü onların sırtında yük küfesi yok. Onlar rahatlar. Kurusıkı atıyorlar. Çıkıyor CHP çok enteresan, kendisini dışişleri bakanıma diyorum ki gidin bilgilendirin. Söylediği laf ne biliyor musunuz? Bunun bir siyasi sorumluluğu vardır diyor. Neymiş bu? Cevap yok... Onun cevabınıı milletim 30 Mart'ta sana verdi zaten. 30 Mart'ta ne dedi millet? Biz dedi kurusıkıya pabuç bırakmayız iktidardan memnunuz durmak yok yola devam dedi. Yüzde 45,5...

'Sen katillerle el elesin...'

Bunu Dışişleri bakanıma söylüyor. Nezaket denen bir şey var. Diyor ki biz sizin zaten ortadoğudaki siyasetinizi kabul etmiyoruz diyor. Zaten senin ortadoğudaki siyasetimizi kabul etmeni bekleyemeyiz ki. Sen Beşşar Esed ile el elesin biz ise karşı karşıyayız aramızdaki fark bu. Sen katillerle el tutuyorsun biz ise katillerle karşı karşıya duruyoruz farkımız bu. Biz mazlumların yanındayız. Mağdurların yanındayız. Çıkıyor Bahçeli diyor ki, hemen asker müdahale etsin. Hemen diyor orada gereken silahlı girişim yapılmalı. Ya Bahçeli senin dünyadan haberin yok. Orada 100 vatandaşım bunların elinde. Onların başına bir şey gelirse neyle izah edeceğiz? Biz şimdi tereyağından kıl çeker gibi bunu başarmanın gayreti içindeyiz. Diyoruz ki geç olsun ama inşallah hayırlı olsun. Onun için de sabırla diplomasi ile yürütmenin gayreti içindeyiz. Bahçeli'ye sorarsan bayrak direğinde alnının çatalından vurup indirebilirsin. Sonra ne olacak? Biraz sonra buna da değineceğim

Ama bunların derdi problem çözmek değil büyütmek.

Muhalefet dengeyi yitirdi. Yağmur yağmasa hükümet sorumlu, çok yağarsa yine hükümet sorumlu. Ellerine diken batsa bizden biliyorlar.

Biz şu anda Musul'da vatandaşlarımızı emniyet içinde evlerine ulaştırmanın mücadelesindeyiz. CHP genel müdürü de bundan bir rant devşirme gayretinde. Bu kadar küçük hesapların peşindeler. Dünyaları ufukları vizyon ve kapasiteleri işte bu kadar küçük. Bu muhalefet 12 yıl boyunca işte bunu yaptı. Hiçbir zaman iş üretemediler. Sürekli yıkmanın tahribin engellemenin peşinde oldular.

Dün ben Dışişleri bakanımı zatı şahanelerine gönderiyorum bilgi versin diye. Ama bunların derdi buradaki IŞİD unsurlarını tahrik etmek. Orada zarar istihsal etmek. Biz tahrikten yana değiliz. Problemden yanayız. Her alanda bunlar bunu yaptılar. Salı günü Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme oranları açıklandı. Avrupa'da en hızlı büyüyen ülke yüzde 4,3 ile Türkiye oldu.

Pazar Çayeli arasında Kız kalesi mevkiinde de inşallah Artvin-Rize havaalanını inşa edeceğiz. Onun çalışmaları da şu anda devam ediyor. Hem Artvinli kardeşim, Rizeli kardeşim, ister Trabzonu, ister Artvin-Rize havalimanını kullanacak. Alternatif arttıkça işimiz kolaylaşacak. 2004'te İtalyayla gidip bizzat adımını attığım Atak helikopterleri ülkemizde ürettik. Artık kendi helikopterimizi üretiyoruz. 6400 parçanın 6200'ü Türkiye'de üretiliyor. Tusaş ve Aselsan'ın geliştirdiği parçalarla kendi helikopterimizi üretiyoruz.

Bizim gündemimizde bunlar var. Peki muhalefetin gündeminde ne var? Onların gündemi farklı. Yatsınlar kalksınlar Tayyip Erdoğan'a küfretsinler. Hakaret etsinler. Gündemlerinde başka bir şey yok. Utanmadan sıkılmadan Kılıçdaroğlu denilen adam Bayrağı Erdoğan indirdi diyor. Bu millet senin yüzüne tükürür. Tükürür. Sen bunu Erdoğan'a nasıl söylersin. Sen Hakkari'ye PKK'nın gölgesinde giren adamsın.

Ak Parti Türkiye'nin her yerinde var. Biz Türk bayrağıyla varız, teşkilatımızla varız. Her yerde varız. Sen önce bir defa aynaya bak kendine çeki düzen ver. Kime ne söylediğini bil. Her gittiğimde dört şey söyledim. Hala söylüyorum. Afyon'da söyledik. Tek millet dedik, tek bayrak dedik.. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır dedik. Bunu Diyarbakır'da da Hakkari'de de söyledim. Sen nerde söyledin? İnsan utanır utanır. Ama bunlarda o yüz yok. Ancak bunlar kendi yatak odasına girdikleri zaman bunları söyler. Tek vatan dedik. Tek devlet dedik. Rabia... Bunu da kıskanmış. Ama içini dolduramıyor. Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet dedik ve böyle yürüdük.

Bir olacağız iri olacağız dedik, diri olacağız dedik, kardeş olacağız dedik, hep birlikte Türkiye olacağız dedik. İnşallah Türkiye oluyoruz. Onların ufku da vizyonu da hayalleri de bizim yaptıklarımıza erişemez. Onlar fırsat peşinde koşuyor. Tahrik peşinde. Mezhepçilik ayrımcılık yapıyorlar. Ayrıştırıyorlar. 30 mart öncesinde Pensilvanya örgütüyle ittifak yaptılar. Halen o ittifakın peşinde bataklığa gidiyorlar. Varsın devam etsinler.

'Muhalefet artık ateşle oynamaya başladı'

12 yıl boyunca biz bunlara takılıp gereksiz tartışmalarla uğraşmadık aldanmadık. Zira yapacağımız çok iş var. Hayallerimiz hedeflerimiz var.

Rize'den bir ricam var. Lütfen lütfen bu muhalefetin tahriklerine karşı son derece dikkatli olun. Zira artık ateşle oynamaya başladılar. En kutsal değerlerimizi dahi siyasi istismar fırsatçılık malzemesi yapmaya başladılar. Nefreti öfkeyi kutuplaştırmayı körüklemeye başladılar. Çıkmış Kılçdaroğlu, Bahçeli sokak sokak dolaşıyor. Cumhurbaşkanlığı için çatı aday arıyorlarmış. Çatı kuracaklarmış. Ya temeli olmayan binanın çatısı olur mu? Yani bunlar temelden başlamıyor işe çatıdan başlıyor. Dolayısıyla demek ki olacak bir şey yok. Hiçbir yerde önce çatı sonra temel olmaz. Önce temel olacak ki sonra çatı olsun. Yapacakları bir şey yok sadece turistik ziyaret yapıyorlar. Bu oyunları inşallah 10 Ağustos'ta bozacağınıza inanıyorum.

AK Parti'nin adayı kim olursa olsun evelallah bu yürüyüş aynen devam edecektir. Bir hainin Diyarbakır'da yapıtğı hareket bir kendini bilmezin askeri garnizondaki bayrağımıza karşı yaptığı hareket Türkiye'de bir birlikteliğin işaret fişeği olmuştur. İlgili kesimlere gerekeni söyledik. İdari soruşturmalar başladı. O hainin de tespiti yapıldı. Karşılıksız kalmayacak. Soruşturmalar devam ediyor. Ancak bu haince hadise üzerinden Türkiye'de tehlikeli bir oyun oynanmak isteniyor. Bu tuzağa karşı sizlerden çok dikkatli olmanızı sağduyulu olmanızı rica ediyorum.

Bunların her türlü istismarcısı var. Bir kısmı bayrağa bu şekilde saldırır. Diğer kısmı da maalesef bayrak üzerinde farklı istismar yollarına gider. Bunların tahriklerine asla gelmeyin. Bu CHP bu MHP Diyarbakır'da bayrağa saldırı olunca bayrak sevgisi o zaman akıllarına geldi.

'Bayrak üzerinden yapılan oyuna gelmeyeceğiz'

Gezi olaylarında Ankara'da Türk bayrağını yakan hainlere siz kucak açtınız. Senin vekillerin onlarla beraber hareket etti ya. Örgütün posteriyle Gazi Mustafa Kemal'in posterini yan yana açanlara siz kucak açtınız. 81 vilayetin tamamında kendi parti bayrağını bile dalgalandıramayanlar nasıl oluyorda bayrak istismarına yelteniyor. Bunlar Sivas'ın ötesine geçemediler.

Biz nerede bayrağımız dalgalanıyorsa orada AK Parti olarak varız. Eserlerimizle hizmetlerimizle varız. Bu muhalefetin tahriklerine gelmeyeceğiz. Bu muhalefetin bayrak üzerinden diğer değerler üzerinden yaptığı oyunlara gelmeyeceğiz. Kardeşliğimizin zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz. Biz hiçbir şımarıklığa kuralsızlığa kanunsuzluğa izin vermeyiz müsamaha göstermeyiz. Bu ülkenin kazanımlarından asla taviz vermeyiz.

Çözüm süreci taviz değildir. Bunu böyle sananlar yanılıyor. Türkiye Cumhuriyeti kimse karşısında boyun eğmez, taviz vermez. Biz kardeşliği yüceltmenin peşindeyiz. Ne yapmak gerekiyorsa sadece onu yaptık. Ne yapıyorsak 77 milyon için yapıyoruz. Onun için sağduyulu ve vakur olacağız. Büyük devlete yakışan neyse yapacağız. Hiç endişeniz olmasın. O bayrağa saldıranlara da onların arkasındaki efendilerine de gerekeni büyük bir devlet refleksiyle vereceğiz. Bayrağımıza saldıranlar ya çocukların ya da kadınların arkasına saklanırlar bunlar böyle...