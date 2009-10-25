Başbakan Erdoğan Pakistan'da

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için Pakistan'da resmi karşılama töreni düzenlendi.

Başbakan Erdoğan, Başbakanlık binasına gelişinde Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani tarafından karşılandı.

İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından Başbakan Erdoğan tören kıtasını selamladı.

Erdoğan ve Gilani, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında imza töreni yapılacak.

Törende, Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti hükümetleri arasında, ''Yoğunlaştırılmış İşbirliği ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Tesis Edilmesi Hakkında Ortak Siyasi Bildiri, Pakistan'da TİKA Program Koordinasyon Ofisi Kurulmasına Dair Mutabakat Muhtırası ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Akademisi Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası'' imzalanacak.

İmza törenin ardından Erdoğan ve Gilani ortak basın toplantısı düzenleyecek.