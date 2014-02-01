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Başbakan Erdoğan: Vaiz lobisinden emir alanlar ihanet içinde, örgüt CHP'yi de ele geçirdi

Başbakan Erdoğan: Bir yerlerde gizli kapaklı toplantılar yapılmış, tuzaklar kurulmuş ve 17 Aralık tarihinde düğmeye basılmış

01 Şubat 2014 17:19

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Aralık'ta başlayan rüşvet ve yolsuzluk soruşturması ile AKP'den milletvekili istifalarına tepki gösterdi. Adını anmadan Fethullah Gülen'e "vaiz lobisi" ifadesiyle gönderme yapan Erdoğan,  "örgütün CHP'yi de ele geçirdiğini" öne sürdü. Erdoğan, AKP'den istifa eden milletvekillerini eleştirirken, "Çete reislerinden, vaiz lobilerinden, faiz lobilerinden emir alanlar ihanet içindedir" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde, Beyoğlu Belediyesi Okmeydanı Projesi Tapu Dağıtım Töreni'nde konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Okmeydanı’nda yapılacak çalışmaların incelediğimiz filmlerde neler yapılacağını gördük. Dünya içinde bir çekim gücü olacaktır. 50 yıldır süren bir bekleyişin bir sonu olacaktır. Tapularını bekleyenler tapularına kavuşuyor Burada benim doğu büyüdüğüm Kaptanpaşa Mahallesi var. Bir değişim dönüşüm yaşanacak inşallah... Okmeydanı’ndaki kentsel dönüşümü sizlerin hayır duasıyla tamamlayacağız. Sağlıksız yaşam ve görüntüden tamamen kurtarmış olacağız. Muhtarlarla, vatandaşlarla yapılan birebir görüşmeler sebebiyle teşekkür ediyorum. Okmeydanı’nda yaşayan vatandaşlarımız kentsel dönüşüme destek veriyor. Bu desteğin 30 Mart’ta sandığa yansıyacağından da hiç şüphe duymuyorum. Sinan Erdem spor salonunda adaylarımızı açıkladık, kamuoyuna tanıttık. İstanbul’a hizmet o hizmetkar onurdur, gururdur demiştim. İstanbul şehirlerin annesi bir şehirdir. İstanbul’a hizmet etmek ancak İstanbul’u bilmekle olur. Herkes İstanbul’a hizmetkar olamaz, bu bahtiyarlığa erişemez.

 

17 Aralık'ta düğmeye basıldı

 

Nasıl bir darbe gerçekleştirmek istediklerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu seçime çok farklı bir zeminde giriyoruz.

17 Aralık operasyonuna biz darbe dediğimizde birileri bunun ciddiyetini anlamıyor, ama tuzaklar ortaya çıktıkça meselenin ciddiyeti görülüyor.

Bir yerlerde gizli kapaklı toplantılar yapılmış, tuzaklar kurulmuş ve 17 Aralık tarihinde düğmeye basılmış.

Neymiş bu planlar? Hükümete yargı müdahalesi yapılacak, vekiller istifa ettirilecek. Sosyal medyadan okuyorsunuz.

 

Bazı tuzluklar partiye sızmış, emirle istifa etmişler

 

Kim hangi işlerle uğraşıyor? Bu kirlik planlar ortaya çıkıyor.

Meğer Ak Parti ’den istifa edenler emirle istifa etmiş. Meğer, AK Parti'ye de bazı tuzluklar sızmış.

 

Bu yapılan düpedüz ihanet

 

Sen geleceksin AK Parti’den aday olacaksın, vekil olacaksın. Biri sana emir verecek, talimat verecek sen partinden istifa edeceksin. Bu yapılan düpedüz ihanettir, emanete ihanettir, AK Parti’ye ihanettir.

Çete reislerinden, vaiz lobilerinden, faiz lobilerinden emir alanlar ihanet içindedir.

Bazı vekiller milletten yetki aldılar, sonra başka odakların kölesi oldular, emir ve talimatlara göre hareket ettiler. Millet onları hatırlamıyor, şamarını zaten vurdu.

Milletinden değil Türkiye düşmanlarından emir alanlara milletim 30 Mart’ta gereken cevabı verecektir
Nisan ayından sonra hükümet atayacaklarmış.

Nisan ayından sonra hükümet atayacaklarmış!, Bakan atayacakkarmış niyetleri buymuş.

Rüşvet kılıfının altında bunları asıl kirli amaçları buydu.

Hükümetleri millet göreve getirir, millet görevden alır.

 

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