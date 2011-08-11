Başbakan Erdoğan Obama ile görüştü

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'deki olaylar ele alınırken, İki lider, Suriye'de akan kanın derhal durması ve halka yönelik şiddetin son bulması gerektiğine dair görüş birliğine vardı.





Başbakanlık basın biriminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Barack Obama arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.Görüşmede bölge meselelerinin yanı sıra, Suriye’deki olaylar da ele alınmıştır.



Suriye’deki gelişmelere ilişkin durumun aciliyetine dikkati çeken taraflar, Suriye hükümetinin sivil halka karşı şiddet kullanması hususundaki derin kaygılarını ifade etmişler ve de demokrasiye geçiş için halkın meşru taleplerinin ivedilikle karşılanmasının önemine değinmişlerdir.



İki lider, Suriye’de akan kanın derhal durması ve halka yönelik şiddetin son bulması gerektiğine işaret etmişlerdir.



Taraflar, Suriye yönetiminin atacağı adımları yakından izlemeye devam etme, önümüzdeki süreçte de karşılıklı istişareleri sürdürme konularında mutabık kalmışlardır.



İki lider, Afrika Boynuzu’ndaki trajik kuraklıkla mücadele için yakın işbirliği yapma, insanların hayatlarını kurtarmayı amaçlayan yardımları bölgeye ulaştırma çabalarını artırma konularında görüş birliğine varmışlardır."







