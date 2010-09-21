Başbakan Erdoğan nereye kayboldu?

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazar akşamı İstanbul'da yeğeninin düğünününe katıldıktan sonra gizlice tatile gittiği ortaya çıktı.





Oysa Başbakan'ın tatilde olduğu gün haberciler İstanbul'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde olduğunu tahmin ettikleri makam aracı ve korumalardan oluşan konvoyunu takip etti.Bunun Erdoğan'ın tatile çıktığını gizlemek için habercilerin atlatılması amacıyla yapıldığı ortaya çıktı.



Gazetecileri nasıl atlattı?



Pazar sabahı İstanbul'dan Ankara'ya gitti. Havalimanı'nda görüntülendi. Hakkari'deki bombalı saldırının ardından toplanan terör zirvesine katıldı. Aynı gün tekrar İstanbul'a döndü.Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde yeğeninin düğününe katıldı. En son orada, 0002 plakalı makam aracına binerken görüntülendi. Başbakanlık makam aracı, bir gün sonra, dün saat 11:00'de Kısıklı'dan koruma araçları eşliğinde çıktı.Her zaman olduğu gibi güzergahta güvenlik alındı. Başbakanlık konvoyu Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı.



"Basına kapalı görüşmeler" denildi



Takipteki gazetecilere Başbakan Erdoğan'ın ofiste özel görüşmeleri olduğu söylendi. Haberciler ve polisler, akşama kadar Başbakan'ın çıkıp evine gitmesini bekledi.0002 plakalı Başbakanlık makam aracı akşam saat 17:30'da çalışma ofisinden çıktı. Polis yine önlem aldı. Koruma araçları arasında seyreden Başbakanlık makam aracında başbakan olduğu sanılan silüet dikkati çekti.Siyah camlardan bu kişinin kim olduğu kesin olarak anlaşılamadı. Ancak bu kişinin Başbakan Erdoğan olmadığı çok geçmeden ortaya çıktı. Başbakan Erdoğan, pazar gecesi gazetecileri atlatarak gizlice tatile çıkmıştı. Başbakanlık konvoyu gazetecileri atlatmak için kullanılmıştı.Yoğun geçen referandum sürecinin ardından ailesiyle birlikte tatile çıkan Erdoğan'ın, cuma gününe kadar dinleneceği öğrenildi.



Nerede olduğu bir sır gibi...



Başbakan'ın tatilde olduğunu doğrulayan Başbakanlık kaynakları, tatil mekanının neresi olduğu konusunu sır olarak saklıyor. Bugün Başbakan Erdoğan'ın Üsküdar'daki evinin önü diğer günlere oranla hareketsiz.Sokakta Başbakan'ın evinde olmadığı zamanlarda alınan rutin güvenlik önlemleri dikkati çekiyor.



