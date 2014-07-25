Başbakan Erdoğan nasıl dinlendi?

Polislere yönelik soruşturmada Başbakan Tayyip Erdoğan’ın dinlemeye alınan danışmanı Mustafa Varank’ın telefonu ile yaptığı görüşmelerin dinlendiği iddia edildi. Savcılar gözaltındaki polis şeflerine “Kimin emriyle dinlediniz? Üstlerinize haber verdiniz mi?” sorularını yöneltti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘Selam’ operasyonunun detayları ortaya çıktı.

Savcılık dosyasında Başbakan Erdoğan’ın, dinlemeye alınan danışmanı Mustafa Varank’ın telefonu ile yaptığı görüşmelerin dinlendiği belirtildi. Bu kapsamda 25 Kasım 2013 tarihinde Varank’ın dinlenen telefonundan Başbakan Erdoğan, Abdülkadir isimli biriyle görüşme yaptı. Başbakan Erdoğan, bir gün sonra aynı telefondan İsmail isimli, üç gün sonra da Ahmet Mahmut Ünlü isimli şahıslarla görüşmeler yaptı. Tüm bu görüşmeler teknik takibe takıldı ve kayda alındı. Savcılar polis şeflerine bu kayıtlar için ‘kimden emir aldınız, üstlerinize bildirdiniz mi?’ sorusunu yöneltti.

Mahkemeler yanıltıldı

Elif Altın’ın Vatan’daki haberine göre, soruşturmaya savcılık dosyasının dışında Mülkiye Müfettişleri ve Polis Başmüfettişlerince hazırlanan diğer rapora yön veriyor. Bu rapora göre İstihbarat personeli, dinlenilmesi istenilen kişileri eksik ya da sahte isimler kullanarak, terör ve organize suç örgütleriyle ilişkilendirdiği ortaya çıktı. Raporda “Mahkemeleri yanlış yönlendirerek veya yanıltarak karar vermesini sağlamak şeklinde usulsüzlükler tespit edilmiştir” denildi. Raporda milletvekillerinin dokunulmazlıkları olmasına rağmen isimleri yazılarak dinleme kararı alındığı ortaya çıktı. Yargıtay eski Başkanı Eraslan Özkaya’nın 2008 yılında “Ersan” adıyla dinlendiği belirlendi. Ak Parti Kayseri Milletvekili Sadık Yakut’un, 2008 yılında milletvekili olduğu dönemde dinlendiği tespit edildi.

Homoseksüel ilişki tapesi

Rapora göre Başbakan Erdoğan’ın sık sık konferans ve toplantı yaptığı Haliç Kongre Merkezi’nin terör faaliyetleri yapan kişi ve vakıflar gösterilerek teknik ve fiziki takibe alındı. Raporda dosya ile alakası olmayan homoseksüel ve yasak ilişki tapelerinin olduğunun altı çiziliyor. Ayrıca büyükelçilikler ile MİT Müsteşarı’nın çevresi de takibe alınanlar arasında olduğu rapora işlendi.

‘Başbakan’a iki suikast girişimini engelledik’

4 Temmuz 2014 tarihinde polislikten atıldığı öğrenilen 4. sınıf emniyet müdürü şüpheli Halil Karakuzulu’nun, poliste verdiği ifadede, Başbakan Erdoğan’a yönelik iki ciddi suikastı önlediklerini söylediği iddia edildi. Birçok kişiyi usulsüz dinlemekle suçlanan Karakuzulu’ya son sözünün sorulması üzerine, “Çalıştığım süre zarfında, illegal terör örgütlerine yönelik birçok başarılı operasyon ifa edilmiştir. Bunlar içerisinde sayın Başbakanımıza yönelik ciddi anlamda 2 suikast girişimi, yapılan üstün gayretli çalışmalar neticesinde engellenmiştir” dediği öne sürüldü. Karakuzulu’nun iddiasına göre, suikast girişimlerinden biri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlunun düğünü sırasında önlendi.