Başbakan Erdoğan: Menderes bir demokrasi şehitidir

T24 -

Demokrasi meşalesi bizde

Bu üç isim milletimizin kalbinde yer alacaktır

Anıtmezar'daki törende, Başbakan Erdoğan ve Menderes ailesi mozoleye çelenk koydu. Çelengin ''Demokrasi şehitleri'' adına konulduğu anonsu yapıldı.Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin de hazır bulunuyor.Erdoğan, buradaki törende yaptığı konuşmada, bugün burada merhum Adnan Menderes'in, Türkiye'nin çok partili hayatının, Türk demokrasisinin sembol ismi olduğunu ifade ederek, Menderes'in hayatı kadar ölümünün de siyasi tarihe kazındığını söyledi.''Yeter söz milletindir'' haykırışının, Demokrat Parti ile horlanan, dışlanan, küçümsenen milyonları da iktidara taşıdığını anlatan Erdoğan, sessiz kalabalıkların, sahipsiz kitlelerin, Menderes hareketi ile milli egemenliği hissettiğini ve söz sahibi olduğunu kaydetti.Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:''Bundan tam 49 sene önce 17 Eylül gününün, öğle saatlerinde İmralı Adası'nda kurulan dar ağacında hayatı sona eren rahmetli Menderes, çok doğru isabetli bir ifadeyle, demokrasi şehididir. Kendisinden bir önceki gece darağaçlarında hayatları sönen Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan gibi Adnan Menderes de bizleri hüzne boğan bir sonla bu dünyaya veda ederken, milletimizin gönlündeki ebedi yerini almıştır. Menderes ve arkadaşları bu ülkeye bu millete yaptıkları hizmetin bedeli olarak, son nefeslerini vermişlerdir. Bizim inancımız Allah için, ülkesine, milletine hizmet yolunda ölenleri, öldürülenleri şehit olarak kabul eder. Menderes'in, Zorlu'nun, Polatkan'ın şehadeti, onlar ve aileleri için bir utanç değildir, büyük bir gurur kaynağıdır.Türk milleti, onlarca yıldır bu aziz insanları hürmetle, şükranla hayır duaları ile anmaktadır. Onları idama gönderenler ise hiçbir dönemde bu cinayetin vebalinden, bu utançtan kurtulamamışlardır. Türk milleti kendi iradesiyle göreve getirdiği bu masum insanların katledilmesini her zaman lanetle anmıştır.''Pazar günü yapılan halk oylamasında ortaya çıkan iradenin, bir kez daha darbeci anlayışa, vesayetçi anlayışa gereken cevabı haykırdığını vurgulayan Erdoğan, ''Ülke ve millet olarak bir daha böyle acılar yaşamamamız en büyük dileğimizdir. Tesellimiz ise yarım asırdır dinmeyen bu acının boşa gitmemiş olmasıdır. Menderes ve arkadaşlarının yaktıkları demokrasi meşalesi elden ele her geçen gün daha yükseğe taşınmış ve nihayet bugün bizlere kadar ulaşmıştır'' diye konuştu.Eski Başbakan Adnan Menderes'in oğlu Aydın Menderes, ''Menderes, Özal ve Recep Tayyip Erdoğan'ın isimleri ilelebet milletimizin kalbinde yer alacaktır'' dedi.Bu 49 yıla rağmen 3 merhuma gösterilen ilginin, yapılan hizmetlerin boşa gitmediğini ve ebediyen saygı gördüğünü gösterdiğini, bundan da büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirten Menderes, ''Bir evladın babasını kaybetme acısını kolay kolay hiçbir şey telafi edemez. Ona gösterilen bu bağlılığı, onun öbür dünyasının da aydınlık olduğunu gösteren bir işaret olarak yorumluyorum. 49 yıl önce radyoda babamın idam haberini işittiğim andan itibaren bu inanç içerisindeyim. Şu İstanbul'un ve Türk milletinin sinesinden nasıl bir tablo oluştu, herkes görüyor ve bu tablo dünya durdukça milletin hafızasında kalacaktır'' şeklinde konuştu.Başbakan Erdoğan, konuşmasını Necip Fazıl Kısakürk'in "O zeybek" şiirinden bir parça okudu:



Zeybeğimi, birkaç kızan, vurdular;

Çukurda üstüne taş doldurdular.

Bir de, ya kalkarsa diye kurdular...



Zeybeğim, zeybeğim, ne oldu sana?

Allah deyip, şöyle bir doğrulsana!



Beyni tırmık tırmık, pençelere sor!

Mevsim niçin ölgün, bahçelere sor!

Sor; çukuru nerde, serçelere sor!

Ağla, bir dinmeyen hasretle ağla;

Zeybeksiz yolları gözetle, ağla!



Törene, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İstanbul Valisi HÜseyin Avni Mutlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile AKP İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ve çok sayıda vatandaş katıldı.