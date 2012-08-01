Başbakan Erdoğan, Kuzey Irak ziyareti öncesi Davutoğlu ile görüştü

Başbakan Erdoğan, Kuzey Irak'a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Davutoğlu'nu kabul etti. AK Parti Genel Merkez'de gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Görüşmede Davutoğlu'nun yapacağı ziyarete ilişkin ayrıntıların ele alındığı öğrenildi.

Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin lideri Mesut Barzani'nin 'Suriye'deki Kürtlere askeri eğitim verdik' açıklamasına Başbakan Erdoğan sert tepki göstermiş ve Davutoğlu'nun Kuzey Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Türkiye'nin kırmızı çizgilerini iletecek

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile gerçekleştireceği kritik ziyaret öncesinde Erbil kentini kum fırtınası vurdu. Şiddetini iyice artıran kum fırtınası kenti olumsuz etkiliyor.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı kritik ziyareti bugün Erbil’e gerçekleştirecek. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelecek olan Bakan Davutoğlu, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmeleri ve PYD’nin kontrolü ele geçirmesini Barzani ile masaya yatırarak Türkiye’nin bu konudaki mesajını iletecek.

Başbakan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda Suriye’nin kuzeyindeki bir yapılanmaya Türkiye’nin eyvallah demeyeceğini, bir oldu-bittiye karşı sessiz kalınamayacağını vurgulamıştı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da, Barzani ile gerçekleştireceği kritik görüşmede Türkiye’nin kırmızı çizgilerini birinci ağızdan Kuzey Irak yönetimine iletmiş olacak.

Erbil'de kum fırtınası

Tüm dünyanın gözü, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile yapacağı görüşmeye çevrilmişken, görüşmenin gerçekleşeceği Erbil’i ise kum fırtınası vurdu. Erbil’de dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kum fırtınası, haftada bir gerçekleşerek kentteki hayatı olumsuz etkiliyor. Erbil’de yaşayanlar kum fırtınasına alışmış gibi görünseler de, kum fırtınasının zaman zaman şiddetini iyice artırdığını ve kentte göz gözü görmediğini ifade ediyor. Erbilli’lerin yüzlerine maske takmak zorunda kaldığı ve esnafın da iş yapamaz hale geldiği kum fırtınası, Davutoğlu’nun ziyareti öncesinde uçakların uçuşunu etkileyip etkilemeyeceği sorusunu da akıllara getirdi. Edinilen bilgiye göre ise, kum fırtınasının gün boyu kentte etkisini göstereceği belirtiliyor.