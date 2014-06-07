Başbakan Erdoğan, Koç Grubu'na 4 ödül verdi

Başbakan Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 21. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan konuşmasından önce 2013 İhracat Şampiyonları Ödülleri’ni verdi.

Ödül alanlar arasında Gezi Parkı olayları sırasında bünyelerindeki Divan Otel’in kapılarını göstericilere kapatmaması nedeniyle Başbakan’dan sert tepki gören ve Gezi olaylarının ardından başta TÜPRAŞ olmak üzere birçok firmasında vergi denetimi geçiren Koç Grubu da vardı.

En çok ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç aldı. Mustafa Koç'un 3 ödülünü Başbakan Erdoğan verdi. Başbakanın ödül verdiği işadamları arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yıldırım Koç da vardı. Başbakan Erdoğan, Ali Koç'a da plaket verdi.