-BAŞBAKAN ERDOĞAN KKTC RESEPSİYONUNDA LEFKOŞA (A.A) - 20.07.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde bu akşam bir resepsiyon verdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayında düzenlenen resepsiyona Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, KKTC Başbakanı İrsen Küçük, KKTC'li bakanlar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı. Başbakan Erdoğan ve beraberindeki heyet resepsiyonda KKTC'li yetkililer ve konuklarla sohbet etti. Başbakan Erdoğan ve yanındakiler daha sonra Türkiye'ye hareket etmek üzere Ercan Havaalanına gitti.