Japon gazeteciden Erdoğan'a zor soru

Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından askeri törenle karşılanan Tayyip Erdoğan, Nikkei gazetesinin düzenlediği konferansta bir konuşma yaptı. Başbakan Erdoğan'a, Japon gazetcilerden gelen bir soru, "Hem partinize hem de ülkenize 2023 hedefi koyuyorsunuz. Politik liderliğinizi nasıl sürdüreceksiniz?" oldu. "Bu zor bir soru" diyen Erdoğan, 3 dönem şartını hatırlatarak, "Siyaste sadece parlamentoda yapılmaz. Parti çatısı altında da çalışılır. 'Ölene kadar ben burada çalışacağım' mantığı doğru değil" dedi.

İki ülkenin milli marşlarının çalındığı törende Erdoğan ve Abe, tören kıtasını selamladı. Devlet Konukevi önünde düzenlenen törenin ardından Erdoğan, Nikkei gazetesinin düzenlediği konferansta bir konuşma yaptı.

Konuşmasında iki ülkenin kesişen tarihine değinen Erdoğan, Ertuğrul Fırkateyni faciasını ve Van depreminde yaşamını yitiren Japon doktor Atsuşi Miyazaki'yi hatırlattı.

Erdoğan’ın konuşmasından bazı satır başları şöyle:

- Japonya'ya oldukça geniş katılımlı heyetle geldiğini belirten Erdoğan, heyette, bakan ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda işadamının da yer aldığını, bu heyetle iki gün boyunca önemli görüşmeler gerçekleştireceklerini söyledi.

- Erdoğan, "Öncelikle burada çok az bilinen ama bu alanda çalışan akademisyenlerin kabul ettiği bilimsel gerçeği hatırlatmak isterim; Türk ve Japon halklarının dillerinin aynı aileden, aynı dil kökünden gelmesi hasebiyle birbiriyle akraba iki halktır. Aslında iki ülke halklarının birbirine sıcak ilgisinin altında, tarihin çok eski dönemlerinin, bu akrabalığın bulunduğuna inanıyorum" dedi.

- Türkiye ile Japonya'nın yakın tarihte oldukça önemli kesişmeleri de olduğunun altını çizen Erdoğan, 124 yıl önce bir Türk fırkateyni olan Ertuğrul'un Japonya açıklarında batmasının, Japonların bu gemileri kurtarmak için gösterdikleri çabanın, kadim dostluğa güç kazandırdığına işaret etti.

- Erdoğan, "Türkiye ile Japonya'nın şiddetli depremlere maruz kalan ülkeler olması yine bizi birbirimize yakınlaştıran ve dayanışmamızı artıran bir etken olmuştur. Türkiye'de, Van şehrimizde yaşanan deprem sonrasında Japonya'nın desteklerine minnettar olduğumuzu tekrar hatırlatmak isterim. Ayrıca Van'daki depremde hayatını kaybeden Japon dostumuz Miyazaki'yi de ana vatanında tekrar minnetle yad ediyorum" diye konuştu.

- Marmaray'da, İzmir Köprü Geçiş ve Türksat Uydu projelerinde Türk-Japon işbirliğine vurgu yapan Erdoğan, "İnşa edilmekte olan iki uydumuzdan ilkinin üretimi tamamlandı. Fırlatma mahaline sevk edilmeden hemen önce yarın sabah uydumuzu bizzat görme fırsatı bulacağım. Benzeri büyük küresel projelerde Japonya ile birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Umuyorum ki daha büyük projeleri de hep birlikte gerçekleştireceğiz. Türkiye-Japonya ekonomik ortaklık anlaşması süreci kuşkusuz bu süreçteki en temel bileşenlerden biri olacaktır" dedi.

Japon gazeteciden zor soru

- Başbakan Erdoğan'a, Japon gazetcilerden gelen bir soru, "Hem partinize hem de ülkenize 2023 hedefi koyuyorsunuz. Politik liderliğinizi nasıl sürdüreceksiniz?" oldu. "Bu zor bir soru" diyen Erdoğan, 3 dönem şartını hatırlatarak, "Siyaste sadece parlamentoda yapılmaz. Parti çatısı altında da çalışılır. 'Ölene kadar ben burada çalışacağım' mantığı doğru değil" dedi.

- Erdoğan'ın konuşmasındaki bir diğer konu Türkiye'nin cari açığıydı. "Şu ana kadar ekonomiyi tehdit edecek noktaya getirmedik" diyen Erdoğan, cari açığa vade biçti: "3-4 yıl içerisinde tehlike olmaktan çıkacaktır. Ekonomik krizlere rağmen şu ana kadar bizi tehdit edememiştir...

- Konuşmadaki bir diğer başlık da, Suriye özelinde Türkiye'nin dış politikasıydı. Suriye'de yaşananları devlet terörü olarak niteleyen Erdoğan, "Adeta soykırım. Suriye’nin Beşşar'sız devam etmesi gerekiyor. 130 bin kişinin katili olan birinin başında olduğu ülkede bu süreç bitmez" ifadesini kullandı.

- Erdoğan, Türkiye ile AB arasındaki ilişkiye dair soruya ise, "AB'nin Türkiye'ye karşı tavrı ikircikli. AB'nin içinde Türkiye'nin standartlarını yakalayamamış çok ülke var. Bizi niye almadıklarını farkındayız ama açıkça dillendiremiyoruz" yanıtını verdi.

- Başbakan Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan son başlık ise uluslararası terördü. İnsanlık suçu olan terör için uluslararası mücade gerektiğini belirten Erdoğan, "Terörün önüne inanç getirilmesi, suyla ateşin kucaklaşması kadar imkansızdır. İslami, Hristiyani, Budist ya da Musevi terör diye bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

Duygusal buluşma

Türk - Japon İşadamları Forumu'nda konuşan Erdoğan, ilerleyen saatlerde kaldığı otele geçerek, Ertuğrul Fırketeyni kazasında yaralanan Türk denizcilere yardım eden Japonların torunlarıyla bir araya gelecek.

Günün diğer programı akşam saatlerinde Erdoğan ile Japonya Başbakanı Abe'nin buluşması olacak. TSİ 10.30’da gerçekleşmesi beklenen başbaşa görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme olacak ve iki lider, TSİ 11.30 sıralarında ortak basın toplantısı düzenleyecek.