'Başbakan Erdoğan istifa etmeli veya güvenoyu istemeli'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, İstanbul merkezli başlatılan 'Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu' ile ilgili yaptığı soru önergesinde Başbakan Tayyip Erdoğan'a; "Üç bakanınızın dolaylı olarak da olsa isminin karıştığı bu yolsuzluk operasyonu nedeniyle istifa edecek misiniz?" diye sordu.

Oran, Bu sabah İstanbul merkezli başlayan 'yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda' bakan çocuklarının gözaltına alınması üzerine soru önergesi sundu. Oran, Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu önergede şu sorulara yer verdi; "Üç bakanınızın dolaylı olarak da olsa isminin karıştığı bu yolsuzluk operasyonu nedeniyle istifa edecek misiniz?

Gelişmiş ülkelerde ve batı demokrasilerinde benzeri durumlarda sıkça başvurulan bir yöntem olarak Anayasa'nın 111. maddesini işleterek hükümetiniz için güvenoyu isteyecek misiniz?

Söz konusu operasyon öncesinde size bilgi verildi mi? Bilgi verildiyse bu konuda tarafınıza ilk olarak ne zaman bilgi ve duyumlar aktarıldı?

-Bakan çocuklarının telefonlarının bir yıldır dinlendiğinin ortaya çıkması karşısında bu durumu tam bir yıl önce öğrendinizse niçin gereğini yapıp söz konusu bakanları görevden almadınız?