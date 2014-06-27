'17 Aralık'ta projeleri alan iş adamları tutuklanacak, projeler çökertilecekti'

Türk Hava Yolları Teknik AŞ Havacılık Bakım Onarım Merkezi'nin açılışında Marmaray, üçüncü havalimanı ve üçüncü köprü gibi yatırımlara değinen Başbakan Tayyip Erdoğan, 17-25 Aralık soruşturmalarıyla ilgili olarak, "Bu projelerin içinde yer alan tüm işadamları tutuklanacak, şirketleri çökertilecek, böylece proje fiilen hayata geçirilemez hale gelecek.Kararlı duruşumuz sayesinde bu oyun bozuldu. Türkiye’nin diğer tüm önemli proje de yürümeye devam ediyor" dedi.

İstanbul'a gelen Başbakan Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Türk Hava Yolları Teknik AŞ Havacılık Bakım Onarım Merkezi'nin açılışına katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Uçak sayımız, uçuşlarda ve havalimanlarında verilen hizmet kalitesi sürekli arttı. Prestijimiz sürekli yükseldi.

Ordu ile Giresun arasında ilk kez deniz üzerinde bir havalimanını inşa ediyoruz.

Altyapı bitti, helikopterle gezdim, gördüm. Yılsonuna kadar da üstyapı bitecek. Bu ne demek? Bir, Çarşamba’dan Samsun’a, Ordu’ya gidebiliyorsun. Ordu Havalimanı yapıldığı zaman Giresun’a gideceksin, Ordu’yu kullanacaksın, Trabzon da alternatif.

Örneğin şimdi, Artvin Rize arasında da bir tane inşallah havaalanı başlıyor. Artvinli Batum’dan da buradan da istifade edebilecek, Rizeli Trabzon’dan da istifade edebilecek, Rize’den de.

Geldiğimizden bu yana bunların adımını attık. Yılda 2 milyon yolcuya hizmet verecek Ordu Giresun Havalimanı inşallah yıl sonu ya da önümüzdeki yılın başı itibariyle hizmete açıyoruz.

Çukurova Bölgesel Havalimanı devam ediyor, çalışmalar ileri bir safhaya ulaştı.

Elbette en önemlisi, temelini birkaç hafta önce attığımız yeni havalimanı. Çalışmalarımız süratle devam ediyor.

Paralel yapı, 3. havalimanını

engellemeye çalıştı

Çok engellendik, önümüzü çok kestiler. Paralel yapı denen zihniyet yargıda çok engellemeye çalıştı. Hamdolsun bu engelleri aşa aşa temeli attık.

İnşaat devam ediyor, iş makineleri, kamyonlar da yurtdışından geliyor. 1 ay içinde inşallah tamamen gelmiş olacak ve orada yoğun şantiye çalışmaları, harfiyatlar devam edecek.

Hem Gezi olaylarının, hem 17-25 Aralık’ın hedefi bu projeydi. Niye? Türkiye bu alanlarda birinciliği dünyada almasın.

İçeriden de, dışarıdan da. İsteseler de istemeseler de, alacağız, yapacağız, gerçekleştireceğiz.

Hala pek çok kişi Aralık’taki hadiseleri, şahsımla, ailemle ilgili özel bir mesele sanıyor.

Yargı ve emniyet içindeki Pensilvanya elemanlarıyla yürütülen bu kalkışma girişimi tüm Türkiye’ye, tüm millete yönelikti.

2023, 2053 ve 2071 vizyonumuz açık

Şu Marmaray projemiz var ya. Onu bile 4 yıl 5 yıl ertelediler. Çok daha önce açılacaktı.

Çünkü bu projelerin içinde yer alan tüm işadamları tutuklanacak, şirketleri çökertilecek, böylece proje fiilen hayata geçirilemez hale gelecek.

Kararlı duruşumuz sayesinde bu oyun bozuldu. Türkiye’nin diğer tüm önemli proje de yürümeye devam ediyor.

Ülkesini seven, milletini seven hiçbir kimsenin bu ihanetin içinde yer alması mümkün değildir.

Burada sadece THY’nin uçakları bakım onarıma girmeyecek. 30 ayrı ülkenin burada uçakları bakım onarıma giriyor.

Bu sizi merkezileştiriyor. Buranın bir cazibe merkezi olmasını artırıyor. Bütün bunlar Türkiye’nin dünyadaki şanını artırıyor. Büyük ülke olmak böyledir, yeni Türkiye böyle inşa edilecek. Bunu görmeniz lazım.

Türkiye’nin böğrüne saplanmak istenen bu hançeri dimdik durarak, kararlı bir şekilde üstüne giderek engellememiş olsaydık, bugün halimiz çevresinde örneğini gördüğümüz diğer ülkelerden farkımız olmazdı.

Mısır’da, Suriye’de, Irak’ta, Ukrayna’da ne yapılmak isteniyorsa, aynısı Türkiye’de de uygulamaya koyulacaktı.

Biz didinirken, her türlü riski alırken birileri Türkiye’yi yeni bir karanlık döneme itmenin gayreti içinde oldu.

Pensilvanya’nın da, onlarla birlikte olanların da ihaneti apaçık ortaya çıktı. Hiç kimseyi kandırması, kullanması mümkün değildir.

Zaman onlar için geriye doğru işliyor. Türkiye’nin, milletimizin ise lehine doğru işliyor. Milletimiz son seçimde hem bu ihaneti, kendi çıkarları için bu ihanete ortak olanların basiretsizliğini gayet iyi gördüğünü ortaya koydu.

Türkiye’nin 2023 ile birlikte 2053 ve 2071 için vizyonu açıktır.