Başbakan Erdoğan İspanya'ya gidecek

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AB Dönem Başkanı İspanya Başbakanı Zapatero'nun davetlisi olarak 18 Mayısta Madrid'de düzenlenecek Avrupa Birliği–Latin Amerika ve Karayipler Zirvesi'ne katılacak.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 550 milyon nüfusa ve 1,3 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasılaya sahip Latin Amerika ve Karayipler (LAK) bölgesinin dünya siyaseti ve ekonomisi açısından taşıdığı önemin son yıllarda gittikçe arttığı belirtildi.



Latin Amerika ve Karayipler'e açılım politikası çerçevesinde, bölge ülkeleriyle hukuki altyapının tamamlanması, üst düzey siyasi temasların artırılması, diplomatik ve ticari temsil ağının nitelik ve nicelik itibarıyla geliştirilmesi, ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerletilmesi ve bölgede bulunan örgütlerle kurumsal ilişki tesisine öncelik verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Başbakan Erdoğan'ın, mayıs ayı sonunda Brezilya, Arjantin ve Şili'ye yapacağı ziyaret öncesinde, tüm bölge ülkelerinin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenecek zirve toplantısına iştiraki, ülkemizin Latin Amerika ve Karayipler'e yakın ilgisinin göstergesidir. Başbakan Erdoğan'ın bu vesileyle ikili temaslarda da bulunması öngörülmektedir.''



Açıklamada ayrıca, Başbakan Erdoğan'a ziyaret sırasında Madrid Avrupa Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verileceği bildirildi.