Başbakan Erdoğan: İran kendini hesaba çekmeli

AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nda bir konuşma yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde Hakkari'de yaşanançatışmalara ve Ankara ile Tahran arasında yaşanan krize değindi. Erdoğan, İran yönetiminin kendisini hesaba çekmesi gerektiğine değinerek, ''İran'ın yanında her zaman bulunan ülke Türkiye'dir'' dedi.

Başbakan CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına ise, ''Buyurun, Meclis orada, sen gidersin oturur, orada ne yapacaksan yaparsın. Kiminle beraber bir araya gelirsin, bilemem ama..'' sözleriyle yanıt verdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

''Terör örgütü kazanamayacağını bildiği halde teröristleri intihara göndererek nasıl bir zihniyet taşıdığını ortaya koymuştur.

Şu ana kadar sadece Şemdinli’de 115 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristler göz göre göre ölüme gönderilmişlerdir. Kendi aralarındaki telsiz konuşmaları medyaya da yansıdı, ‘Yaralı arkadaşlarınızı taşımayın, infaz edin’ diyorlar. Bunu diyecek kadar insanlıktan nasibinin almamış, vicdanlarını yitirmiş durumdalar.

Kürt annenin, babanın evladını daha küçük yaşta evinden koparıp yetiştiriyorlar, sonra da dağlara ölüme gönderiyorlar.

Terör örgütünün iplerini elinde tutan çevrelere karşı da en kararlı şekilde mücadelemizi yürüteceğiz.''

'Geri adım atmayacağız'

''Bu zihniyetle konuşacak bir şey yok. Terör konusunda asla ve asla geri adım atmayacağız.

Tüm medyaya sesleniyorum. Yazılı ve görsel medyaya sesleniyorum. Şu güzel ülkemizde, şu 75 milyon vatan evladının sorumluluğunu taşıyorsanız bölücü terör örgütünün propagandasını yapmayı bırakın.

Onlarla ilgi yazdığınız her cümle onların arayıp da bulamadığı bir propaganda olur.

Şu mübarek Ramazan ayında sınır karakollarında nöbet tutan tüm Mehmetçiklerimize dualarını eksik etmesinler.

Yaklaşık 30 yıldır sadece kalleşçe saldırılar yapmakla sadece askerimizi, polisimizi, güvenlik ve istihbarat birimlerimizi hedef almakla kalmıyorlar. Onunla birlikte masum canlarla, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi ve toplumsal barışı da hedef alıyorlar.

Bu terör saldırıları sonrasında öfkesini, nefretini, kızgınlığını teröre ve terör örgütüne değil, bir halka, kardeşlerine yöneltenler, terör örgütünün tuzağına düşerler. Biz milletçe bu tuzağa düşmeyeceğiz. Terörün bizim aramıza girmesine, bizim kadim kardeşliğimizi zedelemesine müsaade etmeyeceğiz. Terörün aramıza nifak sokmasına, bizi birbirimize hasım eylemesine asla ve asla göz yummayacağı

Onlar asla ve asla Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildirler. Terörün aramıza nifak sokmasına izin vermeyeceğiz.''

'Esed için çıkış yolu kalmadı'

''Esad rejimi için artık hiçbir şekilde çıkış yolu kalmamıştır. Atadığı başbakanı bile ülkeyi terk edip Ürdün'e sığındı. Artık sona yaklaşıyor. Esad ve arkadaşlarının önünde, halkın isteklerini kabul etmekten başka bir yol kalmadı. Komşu ülkeleri tehdit etmek Esad ve yönetimine bir şey kazandırmaz.''

'İran'ın açıklamaları düşündürücü'

''Komşu ülkelerden bazıları İran Genelkurmay başkanının devrim muhafızlarına ait bir siteden Suriye'deki bu kanlı gelişmelerin sorumlusunun Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar olduğunu söylemesi düşündürücü ve üzüntü vericidir. İran'ın yanında her zaman bulunan ülke Türkiye'dir. Nükleer konusunda da her zaman yanında olan ülke yine Türkiye olmuştur. İran kendini hesaba çekmelidir.''

‘Buyurun meclis orada’

''Şu anda ayın 14'ünde Meclis'e böyle bir toplantı daveti yapıyor. AK Parti, bölücü terör örgütünün CHP gibi kuyruğuna takılacak bir parti değildir. Buyurun, Meclis orada, sen gidersin oturur, orada ne yapacaksan yaparsın. Kiminle beraber bir araya gelirsin, bilemem ama AK Parti böyle bir gündemle bir genel görüşme gündemiyle Parlamento'ya gelmeyecektir, bunu da buradan söylüyorum.''