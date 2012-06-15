'Başbakan Erdoğan ile görüşmemizde Yaşar Paşa'nın bahsi geçmedi'

Genelkurmay eski Başkanı Hilmi Özkök, Erdoğan’la yaptığı sürpriz görüşmesini anlattı: Yaşar Paşa’nın bahsi geçmedi



Genelkurmay eski Başkanı emekli orgeneral Hilmi Özkök’ün, halefi Yaşar Büyükanıt’la İzmir’de yemek yedikten bir hafta sonra Ankara’da Başbakanlık Resmi Konutu’nda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelmesi Ankara’yı hareketlendirmişti. Emekli Orgeneral Özkök görüşme sonrası, “Torunum için Ankara’ya gelmiştim. GATA’da check-up yaptırıyorum. Gelmişken de üç yıl birlikte çalıştığım Başbakan ile nezaket çerçevesinde ziyaret gerçekleştirmek istedim” dedi ancak kamuoyunun merakı yatışmadı. Hilmi Özkök, bu sürpriz ziyaretle ilgili detayları Vatan gazetesindeki röportajında şöyle anlattı:

‘Başbuğ’u da konuştuk ama...’

Özkök, “Silivri’de Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ başta olmak üzere pekçok komutan ve subay tutuklu. Size oradaki sıkıntılarla ilgili yakınmalar geliyordur. Ziyaret sırasında bu konular konuşulmadı mı” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bu meseleler tabiatıyla gündeme geldi. Bana ‘Elini taşın altına koy’ diyenler oldu. Bu ziyarette, bu imkanı tabiatıyla değerlendirdim. Ancak içeriğini açıklamak Başbakan’ın takdiridir. Benim anlatmam yakışık almaz.”

Yaşar Paşa’nın bahsi geçmedi...

Özkök görüşmeye “belirli bir ajanda” ile gitmediğinin özellikle altını çizdi ve bu konuda şunları söyledi: “Görüşmenin iddia edildiği gibi Büyükanıt’la alakası yok. Görüşme talebim onunla yemek yemeden çok önceydi. Yaşar Paşa’nın bahsi bile geçmedi. Eğer görüşmeye belirli bir ajanda ile gitseydim Başbakan’la o fotoğrafı vermezdik. O zaman kim kiminle ne zaman görüştü, kimse öğrenemezdi. Daha önce de söyledim. Üç yıl birlikte çalıştık. Irak olayları da dahil zor ve sıkıntılı günler geçirdik. Daha çok bu hukuka dayanan bir nezaket ziyaretiydi.



