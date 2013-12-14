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Başbakan Erdoğan ilahi söyledi

Başbakan Erdoğan ve sanatçı Sami Özer 'Demedim mi' isimli ilahiyi beraber seslendirdi

14 Aralık 2013 19:46

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Şeb-i Arus töreninde, tasavvuf müziği sanatçısı Sami Özer ile birlikte 'Demedim mi' isimli ilahiyi okudu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe Başbakan Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı. Etkinliğin açılışını tasavvuf musikisiyle yapan sanatçı Sami Özer, Başbakan'la birlikte ilahi okuyacaklarını söyledi. Özer, mikrofonu alarak sahneden indi ve Başbakan Erdoğan'ın yanına gitti. Özer ve Erdoğan, 'Demedim mi' isimli ilahiyi beraber seslendirdi. Erdoğan, performansıyla salondan alkış aldı.

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