Başbakan Erdoğan içini Newsweek'e döktü

Davos krizinin ardından Newsweek'e konuşan Başbakan Erdoğan Türk askerinin Gazze'ye gitmeyeceğini söyledi.



Newsweek’e röportaj veren Başbakan Erdoğan, “İsrail’le ilişkiniz bitti mi?” sorusuna “Ciddi bir ilişkimiz var ancak mevcut İsrail hükümeti kendisine bakmalı. Bu konuyu, İsrail’de yaklaşan seçimler için istismar etmemeli” sözleriyle yanıt verdi.



Başbakan Erdoğan, “Bundan sonra Gazze’de Türkiye için bir rol görüyor musunuz? Bir ara Türk birliklerinin bir barış gücü çerçevesinde Gazze’ye gitmesi konuşuluyordu...” sorusu üzerineyse, bunun söz konusu olmadığını, belki gözlemci olarak gönderilebileceğini belirterek, “Güvenlik kuvveti göndermek bizim için büyük hata olur” dedi.



Davos’taki Gazze panelinde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’le tartıştıktan sonra salonu terk eden Başbakan Tayyip Erdoğan, Gazze’de yaşananlar ve Ortadoğu gündemiyle ilgili Newsweek İnternational dergisine röportaj verdi.



Washington Post gazetesinin de yayımlandığı röportajda, Erdoğan Yahudi düşmanlığına her zaman karşı çıktığını ve anti-Semitizmi insanlık suçu olarak nitelendirdiğini söyledi.



‘Hamas’tan uysalca oturmasını mı bekliyorsunuz?’



Erdoğan, röportajı yapan Lally Weymouth’un Hamas’ın İran’ın bir kolu olduğunu iddia etmesi üzerine şöyle konuştu:



“Birincisi Hamas, İran’ın bir kolu değil. Hamas seçimlere siyasi bir parti olarak girdi. Eğer dünya onlara siyasi bir oyuncu olmaları şansını verseydi, kazandıkları seçimden sonra bugünkü gibi bir durumda olmazlardı. Dünya, Filistin halkının siyasi iradesine saygı göstermedi. Bir taraftan demokrasiyi savunuyoruz ve Ortadoğu’da demokrasiyi korumak için elimizden geleni yapıyoruz, diğer taraftan seçim sandığının sonucuna saygı göstermiyoruz. Filistin, bugün bir açık hapishane. Hamas, çaba göstermesine karşın durumu değiştiremedi. Bir ülkenin meclis başkanını, hükümet üyelerini, meclis üyelerini hapse attığınızı düşünün, onlardan uysalca oturmalarını mı bekliyorsunuz?”



ABD’de yaşayan Yahudilerin Gazze konusundaki çıkışlarından çok rahatsız olduğu hatırlatılınca Erdoğan şunları söyledi:



“Ben de onlardan çok rahatsızım. En başta benim ülkemdeki Yahudilere bakarsak, benim Yahudilere karşı tutumumun şahitleri onlar. Her zaman anti-Semitizmin insanlığa karşı suç olduğunu belirttim. Başbakan olarak ben, her zaman anti-Semitizm’e karşı çıktım. Benim mevcut İsrail hükümetinden duyduğum rahatsızlık, onların bize haksız davranmasından.”



Türkiye’deki Yahudiler



Erdoğan, Türkiye’de son zamanlarda Yahudi düşmanlığı işaretlerinin görüldüğünün iddia edilmesi üzerine de “Onlar ferdi, münferit teşebbüsler” karşılığını verdi.



Weymouth’un, İsrail başkonsolosluğunun önünde gösteri yapıldığını ve çirkin sahnelerin oluştuğunu söylemesi üzerine de Erdoğan, “Demokratik gösteriler oldu. ABD’de ve hatta İsrail’de de gösteriler var. Bizim söylediğimiz her şey, İsrail hükümetine. Yahudilere karşı hiçbir şey yok. Konuşmalarımda, Türkiye’de Yahudilere karşı bir şey yapmayı düşünen herhangi birisinin karşılarında beni bulacağını çok açıkça söyledim. Ama tabii ki Olmert’ten benim konuşmalarımı yazmasını istemeyeceğim” yanıtını verdi.



’İsrail kendisine baksın



“İsrail’le ilişkiniz bitti mi?” şeklindeki bir soruyu da Başbakan Erdoğan, “Ciddi bir ilişkimiz var. Ancak mevcut İsrail hükümeti kendisine bakmalı. Bu konuyu, İsrail’de yaklaşan seçimler için istismar etmemeli” diye yanıtladı.



’Obama’dan adalet bekliyoruz’



Erdoğan, yeni ABD Başkanı Barack Obama’nın Filistin ile İsrail arasında daha dengeli bir rol oynayacağını bekleyip beklemediği sorusuna da “Şu anda adalet yok. Bundan sonra adaletin olmasını bekliyoruz” karşılığını verdi.



Erdoğan, kendisinin Türk-İsrail ilişkilerini sınıra doğru zorladığı şeklindeki görüşün de yanlış olduğunu vurguladı.