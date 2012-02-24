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Başbakan Erdoğan günler sonra dışarı çıktı

Caminin yakınındaki imam hatipte okuyan öğrenciler, Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.

24 Şubat 2012 20:13

 

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını, Mehmet Ali Aydınlar'ın trafik kazasında kaybettiği oğlu Kerem Aydınlar adına yaptırdığı Çengelköy Yıldırım Beyazıd Camii'nde kıldı. 
 
İkinci ameliyatının ardından geçen hafta Cuma namazına gitmeyen Başbakan RecepTayyip Erdoğan, ilk kez bugün Cuma namazı kıldı. Son ana kadar Erdoğan'ın hangi camiye gideceği sır gibi saklandı.
 
Önce Çengelköy'deki İmamı Azam Camii'ne gideceği söylendi. Evinden çıkan Erdoğan, öyle de yaptı. Çengelköy'deki İmamı Azam Camii'ne gitti. 
 
Makam aracından inen Erdoğan, cemaatle selamlaştı. Vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Ancak Erdoğan kısa bir süre sonra makam aracına yeniden bindi, camiden ayrıldı. Erdoğan yakında bulunan bir başka camiye, Yıldırım Beyazıd Camii'ne geçti. Erdoğan'ı kendisinden önce bu camiye giden oğlu Bilal Erdoğan'ın yönlendirdiği öğrenildi. Başbakan Erdoğan'ın bu camiyi seçmesinin nedeni çok geçmeden anlaşıldı.
 
 

Namazı birlikte kıldılar

 
Yıldırım Beyazıd Camii'nin oğlunun trafik kazasında kaybeden Futbol Federasyonu Eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar tarafından yaptırıldığı ortaya çıktı. Cuma namazı için camiden bekleyen Aydınlar, namazı Başbakan Erdoğan'la birlikte kıldı.
 
 

İmam Hatip öğrencilerinin sevgi gösterisi

 
 
Başbakan Erdoğan'la birlikte Cuma namazını kılan Futbol Federasyonu Eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar camiden erken ayrıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da caminin bitişiğinde bulunan Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin sevgi gösterileri altında çıktı. Erdoğan'ı alkışlayan ve sloganlar atan kız öğrenciler, onu görebilmek içinde birbirleriyle yarıştı. Çıkışta bir çocuğu seven ve yaşlı bir çiftle sohbet eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan saat 14.20 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe'deki çalışma ofisine girdi. 
 
 

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