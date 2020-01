Erdoğan: Anti-kapitalist Müslüman diye bir şey çıktı, piyon olarak kullanılıyorlar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Havalimanı’nın temel atma törenindeki konuşmasında Gezi Parkı eylemlerine katılanlara "Gezi zekalı" şeklinde hitap ederek, " Gezi zekâlılar bu havalimanını hazmedemediler çünkü onların böyle bir havalimanının yapılmasını tahayyül etmeleri mümkün değildi" dedi.

Başbakan Erdoğan, Gezi Parkı direnişine katılan Anti Kapitalist Müslümanlar'a da değinerek, "Bu kendilerini solcu, çevreci, ulusalcı, anti-kapitalist Müslüman, böyle bir şey de çıktı, muhalif zannediyorlardı" dedi. Erdoğan, "Aslında neye alet olduklarını anlamadılar ve anlamayacaklar. Onlar maşa olarak kullanıldılar. Onlar piyon olarak kullanıldılar" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Evet İstanbul bugün tarihi günlerinden birini yaşıyor. Bugün sadece İstanbul değil Türkiye tarih bir anı yaşıyor. 6 kıtanın bütün dünyanın en büyük havalimanı işte bugün burada yükselmeye başlıyor.

Şahsen bu tarihi ana şahitlik etmenin bahtiyarlığı içindeyim. İstanbul. Türkiye ve insanlık adına bu anı yaşıyor olmanın iftiharı içindeyim. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne nice büyük projelere şahitlik etti ancak bugün temelini attığımız bu proje 91 yıllık süreç içinde çok ama çok farklı bir yerde duruyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri

Büyüklüğüyle, kapasitesiyle önemi ile cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olma özelliğini taşıyor. 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa ediliyor. Bu büyük bölge üzerinde 1 milyon 471 bin metrekare genişliğinde kapalı alan bulunacak. Bu boyutları ile dünyanın en büyüğü.

Havalimanı değil şehir

6 bağımsız pisti ile 500 uçak kapasitesiyle 70 bin araçlık otoparkıyla özellikle de yıllık 150 milyon yolcu kapasitesiyle yine bu havalimanı dünyanın ne büyüğü olacak. Bu millete bu yakışır, bu ülkeye bu yakışır. Sadece havalimanı değil adeta şehir inşa ediyoruz.

Bir şehirde olması gereken ne varsa bu havalimanında bunları hepsi olacak. Çevreci, engelsiz ve yeşil bir havalimanı olarak inşa edilecek, hizmet verecek. Sadece büyüklüğüyle değil yeşiliyle, sosyal alt yapısıyla dünyanın en modern havalimanını Türkiye’ye, inşallah dünyaya kazandırmış olacağız. Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasında çok önemli bir merkez haline gelecek. Türkiye’nin ticareti daha da canlanacak ekonomisi daha da büyüyecek. Kamu kaynaklarıyla değil özel sektörümüzün kaynaklarıyla yap işlet devret modeliyle inşa edilecek.

İş makineleri gemilerle geliyor

Bu yatırımın bugün burada temelini atarken 77 milyonun her bir ferdinin gurur duymasını özellikle arzuluyorum. Burada yapılan yatırım gelirken gördünüz. Çevrede gördüğünüz iş makineleri 5’te 1’i. İş makineleri gemilerle geliyor.

Gezi zekâlılar bu havalimanını hazmedemedi

Buraya bir havalimanı değil adeta bir şehir inşa ediyoruz. Burada 80.000 kişi istihdam edilecek. Dünyanın en modern havalimanını Türkiye’ye kazandırmış olacağız.

25 yıl buranın işletmesini, inşaatı yapan özel firmalar yapacak. Ve devlete kira verecek. Bu sayede kamuya kaynak kazandırmış olacağız.

Gezi zekâlılar türedi. Gezi zekâlılar bu havalimanını hazmedemediler çünkü onların böyle bir havalimanının yapılmasını tahayyül etmeleri mümkün değildi. Çünkü onların hayalleri bizim fiillerimizin ulaştığı yere ulaşamaz.

2017 bu havalimanının ilk aşamasını açıyoruz.

12 yıl önceki Türkiye'yi istiyorlar

Onlar Türkiye’yi hala 12 yıl önceki gibi görmek istiyorlar. Biz dünyada Türkiye’nin marka olduğu günlere dönmek istiyoruz. Anlıyorsunuz değil mi? O günler geri gelecek. Sene 2023. Çok çalışacağız ve bunu da başaracağız. 2017’de bu havalimanının ilk etabını inşallah açıyoruz. Türkiye dünyanın en büyük havalimanını inşa edebilen seviyeye ulaştı. İnşa ettiğimiz okullar, bölünmüş yol…

Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizin bu birliğiniz birilerini çıldırtıyor.

Vatanhainleri, vicdansızlar...

600 bin konut 12 senede oldu. Barajlar, tüneller öyle. Marmaray'ın önünü kesmek istediler. 4 yıl geri adım attırmak istediler ama durmadık. Hızlı tren… Bu vatan hainleri, bu vicdansızlar bunları kablolarını kestiler. Unutmayın hırsızın mumu da yatsıya kadar yanar. Yakın çevreden Yavuz Sultan Selim Köprüsü de geçecek. 5 bin kişi orada çalışıyor. Daha bizim işimiz var işimiz. Biz bu ülkeye, millete aşığız.

Tüm projeleri taçlandıran proje

3. Köprü’nün üzerinden bir de raylı sistem. Oradan da bir tren geçiyor. Marmaray’ın güneyinde lastikli sistem yani otomobiller için tüp geçit… İnşaatlar devam ediyor, kuleler bitmek üzere… Bu büyük proje, tüm projelerimizi taçlandıran bu proje Türkiye’nin artık nerelere ulaştığını gösteriyor. Onun için 77 milyon vatandaşlarımın bu sevinci hep birlikte paylaşmalarını özellikle istiyorum. Bundan 99 yıl önce Çanakkale’de düşmana karşı varımızı yoğumuzu ortaya koyduk. Dedelerimiz canlarını ortaya koydular ve zafer kazandılar. Kurtuluş Savaşı ile bitmiş ve yorulmuş bir millet yeniden ayakları üzerinde yükseldi ve bağımsızlığı için neleri yapabileceğini gösterdi. Askerimizin ayağında çarık yoktu. Silahımız yoktu. Bir kaç hat tren yolumuz ve biraz da asfalt yolumuz vardı. Santrallerimiz, fabrikalarımız yoktu ama vatanımıza, toprağımıza aşkımız vardı, En önemlisi göğsümüzde imanımız vardı.

Yanmış yıkılmış topraklar üzerine cumhuriyeti inşa ettik. Çok çalıştık, çok badireler atlattık. Zor zamanlarda ümidimizi kaybetmedik. Şu kardeşliğimizi örseletmedik. İstiklalimizden taviz vermedik. Aç da kalsak yoksul da olsak gururumuzu incitmedik.

12 yılda Türkiye'nin tarihini değiştirdik

33 yıl önce bir iş adamı bayrak için ipi imal etmişti. İthal edilen bayrak direği üretildi diye sevinmiştik. Yanımızda ülkeler kalkınırken bizim ülkemiz gereksiz tartışmalarla enerjisini heba ediyordu. 12 yılda yaptığımız projelerle Türkiye’nin tarihini değiştirdik. Başarıya, zafere rekorlara olan susamışlığı değiştirdik. Hayallerin gerçeği dönüşmesinin mümkün olduğunu gösterdik.

Havalimanı değil zafer anıtı inşa ediyoruz

Bugün biz sadece bir havalimanı değil aslında Zafer Anıtı inşa ediyoruz. Milletin özgüvenini inşa ediyor, asırlar süren umutsuzlukları tamir ediyoruz. Bu projenin ne kadar büyük olduğunu anlamak isterseniz bu projeye yönelik düşmanlıklara bakmanız yeterlidir. İhaleyi 13 ay önce yaptık. Bir süre sonra nükleer santral yapmak için Japonya ile anlaştık. Daha önce Rusya ile Mersin’de anlaştık. İkincisini ise Japonlarla imzaladık. Daha sonra IMF’e olan borcu sıfırladık. Bu projeler, başarılar birilerini rahatsız etti.

Anti-kapitalist Müslüman diye bir şey çıktı

Geçen yıl sokağa çıkanlar. Günlerce cam çerçeve indirenler. Günlerce polisle çatışanlar. Arkalarında kan ölüm ve gözyaşı bırakanlar. Aslında neye alet olduklarını anlamadılar ve anlamayacaklar. Onlar maşa olarak kullanıldılar. Onlar piyon olarak kullanıldılar. Türkiye tarihi nitelikte başarılara imza atarken, Türkiye’nin kutlu yürüyüşünün engellenmesi için kullanıldılar.

O kadar gafiller ki. Bu kendilerini solcu, çevreci, ulusalcı, anti-kapitalist Müslüman, böyle bir şey de çıktı, muhalif zannediyorlardı.

17 Aralık’ta, 25 Aralık’ta yaptığı iyice farkında olan bir örgüt bir çete karşımıza çıktı. Türkiye’nin bütün milli değerlerine saldırı düzenleyen bir örgüt çıktı. Bu ihale alan işadamlarını toplayıp almak istediler. Amaç yolsuzluk değildi, ama Marmaray’ı, bu projeyi etkilemekti. Olan olaylara yolsuzluk görüntüsü verdiler. Engelleri kumpasları açtık ve bugün temeli atıyoruz.

Bu firmalara teşekkür yazısı yazmaları gerekirdi

Bu 5 firmaya teşekkür yazısı yazması gerekirken bunu yaptılar. Düşmanlarımız da bizi seyrediyor. Bu projeyi engelleyemedikleri için hayal kırıklığı yaşıyorlar. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye başarısızlığı kabul etmiş bir Türkiye asla değil. Türkiye engelleri aştı. Kendisine biçilen elbiseyi yırtıp attı ve olması gereken yere ulaştı. Bu bölgede, bu dünyada artık biz varız.

Gündem belirleyen Türkiye

Artık gündemi belirlenen bir Türkiye yok, gündem belirleyen bir Türkiye var. Artık istediği her denklemde Türkiye var ve bundan sonra da Türkiye var. Biz barış, dostluk, dayanışma, hukuk ve adalet için varız. Adaletin mücadelesini veriyoruz.

Ölümden korkan değil ölümü korkutanlardan olacağız

Biz bugün varız, yarın belli olmaz. Her şey olur. Biz ölüme inanmış insanlarız ama ölümden korkan değil ölümü korkutanlardan olacağız. Her canlı gibi bizler de ölümü tadacağız. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmiş gibi ebediyete çalışacağız. Bu makamları arkadan gelen kuşaklara bırakacağız Ancak bu dava kesintisiz olarak devam edecek. Türkiye kutlu yürüyüşüne kesintisiz devam edecek.

Türkiye imkansız görünenleri başarıyor

Türkiye imkansız görünenleri başarıyor, dünyanın en büyüğünü yapabiliyor. Biz olsak da olmasak da Türkiye bu şekilde ilerleyecektir. Milletimin her ferdinin bu şuur ve özgüven içinde olmasını istiyorum. Hayranlık duyan değil hayranlık duyulan bir millet olduğumuzu dünyaya göstermenizi istiyorum.