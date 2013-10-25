Başbakan Erdoğan: Füze için yeni teklif gelirse düşünürüz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kosova dönüşü uçakta geziye eşlik eden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çin yetkilileriyle bizim Savunma Sanayii Müsteşarlığımız müzakere safhasında. Şu anda diğer taraflarda değişik bir teklif var mı yok mu bilmiyorum. Gelirse düşünülür. Çin müzakerelerden vazgeçerse ancak diğer taraflarla görüşme ihtimali doğar" dedi.
Başbakan Erdoğan Çin'le yapılan füze anlaşmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı:
Çin ile füze anlaşmasına NATO çevrelerinden gelen eleştiriler için ne düşünüyorsunuz?
Füze alımında operasyonel güç, fiyat, ortak üretim, üçüncü ülkeye satış gibi 6-7 kriter var ve hepsinin puanı var. Gelen tekliflerin hepsi puanlandı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) bunun puanlamasını yapıyor ve önümüze getiriyor. Biz seçim yapıyoruz. Bizimle ortak yatırıma giren sadece Çin var.
En kalitelisi Rusya
En düşük fiyat Çin. Üçüncü ülkeye satışta en rahat Çin. Ardından Fransa-İtalya konsorsiyumu 1 milyar dolar farklı geliyor. Daha sonra 200 milyon dolarla ABD, ardından da Rusya 4 milyar dolarla geliyor. Ama kalitede en iyisi Rusya’nınki o da bir vakıa.
NATO’ya cevabım şu: Şu anda NATO’nun 9 ülkesinde hâlâ Rusya’nın füzesi var. Bunu envanterde çıkarmaları gerekir, hâlâ çıkarmadılar. Çin’den alınacak ürünün NATO standardı test edilecek. Daha biz bir yıl önce Çin ile ortak tatbikat yaptık. NATO’nun bundan haberi var. Müzakere safhasındayız herhangi bir çatlak olmazsa devam edeceğiz. Biz ülkemizin bağımsızlık hakkına müdahale ettirmeyiz. Ekonomik bağımsızlık konusundaki hakkımıza müdahale ettirmeyiz. Bu çok önemli bir husus.
Teliflerde değişiklik olursa karar değişir mi?
Kapalı zarf usulüyle gelen teklifler bunlar. 6 yıldır devam eden bir süreçtir. Bu süreçte değişik görüşmeler oldu. Sayın Obama ile de Putin ile de konuştum. Putin indirim yaptıklarını söyledi ama fazla bir değişiklik olmadı. Çin yetkilileriyle bizim Savunma Sanayii Müsteşarlığımız müzakere safhasında. Şu anda diğer taraflarda değişik bir teklif var mı yok mu bilmiyorum. Gelirse düşünülür. Çin müzakerelerden vazgeçerse ancak diğer taraflarla görüşme ihtimali doğar.
Çin'den 'siyasallaştırmayın' mesajı
Pekin yönetimi, son günlerde ABD ve NATO tarafından eleştirilen Türkiye’nin Çin’den hava savunma sistemi almasıyla ilgili olarak, ‘’meseleyi siyasallaştırmayın’’ açıklaması yaptı.
Başkent Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, NATO ve ABD’nin Türkiye’nin füze savunma sistemi anlaşmasında Çinli bir firmayı seçmesine yönelttiği eleştirileri yanıtladı. Hua, ‘’Kısa süre önce de burada açıkladığım gibi, bize göre bu anlaşma Türkiye ile Çin arasındaki normal bir askeri anlaşmadır.’’ dedi. Hua, konuşmasının devamında ilgili taraflardan, ülkeler ve şirketler arasındaki bu olağan anlaşmaya nesnel ve rasyonel yaklaşmaları gerektiğini vurgularken, ayrıca söz konusu normal ve olağan bir ticari rekabetin siyasallaştırılmamasını da istedi.
Çin’in Global Times gazetesi, ‘’Türkiye Çin’in füzesini test etti, ABD’nin almayın ikazına sert tepki verdi’’ başlığını kullandığı haberinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kosova’ya hareketinden önce konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi. Haberlerde ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, ‘’her ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeninin son derece doğal olduğu’’ açıklamalarına değinildi.