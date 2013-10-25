Başbakan Erdoğan: Füze için yeni teklif gelirse düşünürüz

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Ko­so­va dö­nü­şü uçak­ta ge­zi­ye eş­lik eden ga­ze­te­ci­le­re yaptığı açıklamada, "Çin yet­ki­li­le­riy­le bi­zim Sa­vun­ma Sa­na­yi­i Müs­te­şar­lı­ğı­mız mü­za­ke­re saf­ha­sın­da. Şu an­da di­ğer ta­raf­lar­da de­ği­şik bir tek­lif var mı yok mu bil­mi­yo­rum. Ge­lir­se dü­şü­nü­lür. Çin mü­za­ke­re­ler­den vaz­ge­çer­se an­cak di­ğer ta­raf­lar­la gö­rüş­me ih­ti­ma­li do­ğar" dedi.

Baş­ba­ka­n Erdoğan Çin'le yapılan füze anlaşmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Çin ile fü­ze an­laş­ma­sına NA­TO çev­re­le­rin­den gelen eleş­ti­ri­ler için ne düşünüyorsunuz?

Fü­ze alı­mın­da ope­ras­yo­nel güç, fi­yat, or­tak üre­tim, üçün­cü ül­ke­ye sa­tış gi­bi 6-7 kri­ter var ve hep­si­nin pua­nı var. Ge­len tek­lif­le­rin hep­si pu­an­lan­dı. Sa­vun­ma Sa­na­yi­i Müs­te­şar­lı­ğı (SSM) bu­nun pu­an­la­ma­sı­nı ya­pı­yor ve önü­mü­ze ge­ti­ri­yor. Biz se­çim ya­pı­yo­ruz. Bi­zim­le or­tak ya­tı­rı­ma gi­ren sa­de­ce Çin var.

En kalitelisi Rusya

En dü­şük fi­yat Çin. Üçün­cü ül­ke­ye sa­tış­ta en ra­hat Çin. Ar­dın­dan Fran­sa-İtal­ya kon­sor­si­yu­mu 1 mil­yar do­lar fark­lı ge­li­yor. Da­ha son­ra 200 mil­yon do­lar­la ABD, ar­dın­dan da Rus­ya 4 mil­yar do­lar­la ge­li­yor. Ama ka­li­te­de en iyi­si Rus­ya­’nın­ki o da bir va­kı­a.

NA­TO­’ya ce­va­bım şu: Şu an­da NA­TO­’nun 9 ül­ke­sin­de hâ­lâ Rus­ya­’nın fü­ze­si var. Bu­nu en­van­ter­de çı­kar­ma­la­rı ge­re­kir, hâ­lâ çı­kar­ma­dı­lar. Çi­n’­den alı­na­cak ürü­nün NA­TO stan­dar­dı test edi­le­cek. Da­ha biz bir yıl ön­ce Çin ile or­tak tat­bi­kat yap­tık. NA­TO­’nun bun­dan ha­be­ri var. Mü­za­ke­re saf­ha­sın­da­yız her­han­gi bir çat­lak ol­maz­sa de­vam ede­ce­ğiz. Biz ül­ke­mi­zin ba­ğım­sız­lık hak­kı­na mü­da­ha­le et­tir­me­yiz. Eko­no­mik ba­ğım­sız­lık ko­nu­sun­da­ki hak­kı­mı­za mü­da­ha­le et­tir­me­yiz. Bu çok önem­li bir hu­sus.

Te­lif­ler­de de­ği­şik­lik olur­sa ka­rar de­ği­şir mi?

Ka­pa­lı zarf usu­lüy­le ge­len tek­lif­ler bun­lar. 6 yıl­dır de­vam eden bir sü­reç­tir. Bu sü­reç­te de­ği­şik gö­rüş­me­ler ol­du. Sa­yın Oba­ma ile de Pu­tin ile de ko­nuş­tum. Pu­tin in­di­rim yap­tık­la­rı­nı söy­le­di ama faz­la bir de­ği­şik­lik ol­ma­dı. Çin yet­ki­li­le­riy­le bi­zim Sa­vun­ma Sa­na­yi­i Müs­te­şar­lı­ğı­mız mü­za­ke­re saf­ha­sın­da. Şu an­da di­ğer ta­raf­lar­da de­ği­şik bir tek­lif var mı yok mu bil­mi­yo­rum. Ge­lir­se dü­şü­nü­lür. Çin mü­za­ke­re­ler­den vaz­ge­çer­se an­cak di­ğer ta­raf­lar­la gö­rüş­me ih­ti­ma­li do­ğar.

Çin'den 'siyasallaştırmayın' mesajı

Pekin yönetimi, son günlerde ABD ve NATO tarafından eleştirilen Türkiye’nin Çin’den hava savunma sistemi almasıyla ilgili olarak, ‘’meseleyi siyasallaştırmayın’’ açıklaması yaptı.

Başkent Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında konuşan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, NATO ve ABD’nin Türkiye’nin füze savunma sistemi anlaşmasında Çinli bir firmayı seçmesine yönelttiği eleştirileri yanıtladı. Hua, ‘’Kısa süre önce de burada açıkladığım gibi, bize göre bu anlaşma Türkiye ile Çin arasındaki normal bir askeri anlaşmadır.’’ dedi. Hua, konuşmasının devamında ilgili taraflardan, ülkeler ve şirketler arasındaki bu olağan anlaşmaya nesnel ve rasyonel yaklaşmaları gerektiğini vurgularken, ayrıca söz konusu normal ve olağan bir ticari rekabetin siyasallaştırılmamasını da istedi.

Çin’in Global Times gazetesi, ‘’Türkiye Çin’in füzesini test etti, ABD’nin almayın ikazına sert tepki verdi’’ başlığını kullandığı haberinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kosova’ya hareketinden önce konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi. Haberlerde ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, ‘’her ülkenin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeninin son derece doğal olduğu’’ açıklamalarına değinildi.