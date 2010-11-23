Başbakan Erdoğan 'FATİH'i savundu

T24

15 öğrenciye 1 bilgisayar



Bakana kürsüden talimat



570 bin dersliğe dizüstü





Erdoğan, dün Rixos Oteli’nde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ulaştırma Bakanlığı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan FATİH Projesi’nin imza törenine katıldı.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi’nin adıyla dalga geçenlere sert çıkarak, “Bazıları ‘Fatih’ adı konuldu diye bu projeyle kendisine göre dalgasını geçiyorsa da bu proje hakkıyla icra edildiğinde onlara da gerekli tokadı atacaktır” dedi.Müfredatın pek tartışılmadığını belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Eğitim metotları, teknolojileri, eğitimde fırsat eşitliği, imkânlar konuşulmaz. Varsa yoksa şekil konuşulur, tartışılır. Öğrencinin neyi öğrendiği, neyi öğrenemediğinden ziyade ne giydiği, ne okuduğu, hangi okulu tercih ettiği ya da etmesi gerektiği gündemi işgal eder. Avrupa ülkelerindeki çocuklar sınıflarında, okullarında bilgisayarla, internet aracılığıyla eğitim görürken, akıllı tahtalar kullanırken, yaşam boyu eğitimi tartışırken, bizde meslek liseleri, üniversite öğrencilerinin kılık kıyafeti, zorunlu eğitimin süresi konuşuldu.”Cumhuriyet tarihinin köklü reformlarını, en büyük yatırımlarını yaptıklarını belirten Erdoğan, “Son 8 yılda okullara 750 bin adet bilgisayar gönderildi. Türkiye genelinde ortalama 15 öğrenciye bir bilgisayar düşüyor. Bu dönemde 159 bin yeni derslik yaptık” diye konuştu.İlk ve ortaöğretime verilen önemi yükseköğretimden de esirgemediklerini anlatan Erdoğan, “Ben buradan, Ulaştırma Bakanıma hatırlatıyorum, bu aynı zamanda bir talimattır; Bizim süratle... Derslik noktasında açığımızın kalmaması gerekiyor. En kısa zamanda yapabileceğimiz derslik sayısını, mevcudu katlayabilecek noktaya getirmemiz lazım. Milli Eğitim Bakanımın talebi nedir? Çok önemli. 150, 300, ne yapıyoruz? Ona göre adım atacağız, ona göre kayda alacağız” diye konuştu. Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya dönerek, “Derslik adedi, ortaöğretim, okul öncesi 300 bin yeter mi?” diye sordu. Projenin adını eleştirenlere “Niye rahatsız oluyorsun?” diyen Erdoğan, Fatih’in zekâ inceliğine kavuşmuş bir nesil yetiştirmeleri gerektiğini vurguladı.FATİH projesi, MEB ve Ulaştırma Bakanlığı’nca yürütülecek. Projeyle, okullardaki bilgisayar odalarının kullanımına da son verilecek. Her öğrenci, bilgisayarı kendi sınıfında kullanacak. 3 yılda tamamlanacak projeyle 42 bin okuldaki 570 bin dersliğe dizüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı, internet ve çok amaçlı yazıcı ve akıllı tahta sağlanacak. Karatahtanın yerini akıllı tahta alacak. Öğretmenler bilgisayar, projeksiyon cihazı, özel kalem, tahta olarak kullanılacak platform ve yazılımdan oluşan “akıllı tahtada” harita, grafik ve video gösterimleri yapabilecek. Donanımların altyapısını Ulaştırma Bakanlığı’nın sağlayacağı, 2 milyar lira harcanacak olan proje kapsamında köy okullarına da bilgisayar ulaştırılacak. Sınıflarda, e-kitaplarla ders yapılacak. Öğrenciler, ders notlarını akıllı tahtadan kendilerine gönderilecek e-posta aracılığıyla tutacak.